Honor Band 5 ufficiale con monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue

Honor Band 5 è stata presentata ufficialmente. La novità più interessante è il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue.

Honor Band 5 è finalmente ufficiale. L’azienda cinese ha alzato il sipario sulla sua smartband nel corso di un evento organizzato in Cina dove sono stati annunciati anche gli smartphone Honor 9X e Honor 9X Pro. Nessuna sorpresa per il nuovo dispositivo del marchio cinese dato che abbiamo appreso i dettagli tecnici grazie all’inserimento nel catalogo di Amazon Germania e ad alcune rivelazioni da parte del CEO di Honor.

La novità più interessante è la capacità di monitoraggio costante del livello di ossigeno nel sangue, una funzionalità rivoluzionaria per questa fascia di prezzo. È proprio questo l’aspetto che la contraddistingue dal diretto concorrente, Mi Band 4 di Xiaomi. Per il resto, non ci sono grandi cambiamenti rispetto al modello precedente. Honor Band 5 integra un display AMOLED da 0,95 pollici protetto da vetro 2.5D con il classico pulsante touch per interagire con il software.

Le funzioni restano quelle classiche di monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno con la capacità di rilevare sei tipi di disturbi, monitoraggio di 10 modalità sportive tra cui anche il nuoto. Infatti, come Mi Band 4, anche Honor Band 5 è impermeabile fino a 5 ATM permettendo così l’immersione fino a 50 metri. Ad alimentare tutto c’è una batteria da 100 mAh che dovrebbe assicurare un’autonomia di 12 giorni, inferiore rispetto alla proposta di Xiaomi.

Due le versioni disponibili: una dotata di NFC venduta al prezzo di 219 yuan (28 euro circa) e una priva disponibile a 189 yuan (25 euro circa). I colori disponibili sono nero, blu e rosa. Non ci sono informazioni relative all’arrivo in Europa, ma la commercializzazione nel Vecchio Continente sembra imminente data la possibilità di preordinare Honor Band 5 attraverso Amazon Germania che spedisce anche in Italia.