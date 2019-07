Honor Band 5 disponibile in preordine su Amazon Germania a 59 euro

Honor Band 5 risulta disponibile al preordine su Amazon Germania per i clienti Amazon Prime. Spedizione possibile verso l'Italia. Il prezzo di vendita è di 59,90 euro.

Honor Band 5 risulta disponibile al preordine su Amazon Germania. Le prenotazioni sono riservate per il momento ai soli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Amazon Prime. Anche se appare solo sul sito tedesco, la smartband del produttore cinese può essere spedita anche in Italia. Il prezzo di vendita è di 59,90 euro e sono tre le colorazioni disponibili: Meteorite Black, Midnight Navy e Coral Pink.

Osservando le immagini pubblicati sul sito di e-commerce, non sembrano esserci grandi cambiamenti rispetto alla generazione precedente. Ricordiamo, però, che in precedenza il CEO Zhao Ming ha svelato che Honor Band 5 permetterà di monitorare il livello di ossigeno nel sangue. Il dispositivo integra un display a colori AMOLED di forma rettangolare dotato di un pulsante rotondo nella parte inferiore.

Nella descrizione del prodotto si fa riferimento al monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della attività quotidiane (contapassi, calorie bruciate, distanze percorse), supporto a diverse attività fisiche tra cui anche il nuoto in piscina e in mare aperto. Già Honor Band 4 permetteva l’immersione fino a 50 metri. Non manca il supporto alla ricezione delle notifiche e delle chiamate. Nessun riferimento alla capienza della batteria. Le dimensioni riportate sono pari a 4,3 x 1,7 x 1,1 cm e un peso di 22,7 grammi.

Data la comparsa su Amazon Germania, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare molto presto. Infine, le spedizioni potrebbero avvenire a partire dal 15 agosto dato che viene indicata quella data come giorno di pubblicazione del prodotto. Honor Band 5 è disponibile al preordine attraverso questo link – come detto in apertura – a un prezzo di 59,90 euro. Restiamo comunque in attesa di un annuncio ufficiale da parte dell’azienda.