Mi Band 4, la versione con NFC può aprire le serrature Xiaomi

La nuova funzionalità è stata introdotta sulla Mi Band 4 da Xiaomi attraverso un aggiornamento software.

Xiaomi ha annunciato che le nuove versioni del software del Mi Band 4 NFC (qui trovate la nostra recensione, la versione NFC è quella per il mercato cinese) includeranno una nuova feature: sarà infatti possibile sbloccare le serrature smart MIJIA attraverso il wearable.

MIJIA è uno dei tantissimi prodotti rilasciati da Xiaomi quest’anno. Si tratta di una serratura dotata di diversi sistemi di sblocco smart, per esempio è possibile aprirla tramite impronta digitale, Bluetooth o NFC. Il prodotto, inoltre, è progettato per prevenire tentativi di irruzione sia fisici che con falsi dati biometrici. Nel caso fosse interessati è disponibile su Gearbest a circa 300€.

Per abilitare la nuova funzione del Mi Band è necessaria l’app di MIJIA disponibile solo in inglese e cinese. Una volta aperta l’applicazione bisogna recarsi nella sezione “Nearby devices” e selezionare il proprio Mi Band 4, poi “Door Card Management”. Una volta terminata questa fase di accoppiamento tra i dispositivi il prossimo passo consiste in selezionare “Open Card Now” ed attendere che compaia la schermata “Card Name”. A questo punto tra le “Card” abilitate comparirà quella relativa al Mi Band. È possibile effettuare la procedura anche attraverso l’app Mi Fit.