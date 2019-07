Honor 9X e 9X Pro ufficiali: Kirin 810 e fotocamera a scomparsa

Honor 9X e Honor 9X Pro sono ufficiali: Kirin 810, fotocamera a scomparsa, display da 6,59 pollici e batteria da 4.000 mAh. Potrebbero arrivare in Italia come Honor View 20 Lite.

Honor 9X e Honor 9X Pro sono stati ufficialmente presentati in Cina nel corso di un evento in cui l’azienda cinese ha svelato anche Honor Band 5. Sono due smartphone di fascia media che saranno commercializzati nel mercato cinese ma che ci interessano in quanto potrebbero rappresentare la base per il successore di Honor View 10 Lite, lo smartphone che ha registrato un numero importante di vendite.

Le poche differenze tra i due dispositivi riguardano il quantitativo di memoria e il comparto fotografico. Entrambi sono equipaggiati con il processore Kirin 810 che – nel caso di Honor 9X – è accoppiato a 4 o 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. La variante Pro, invece, arriva con 8 Gigabyte di RAM e 128 o 256 Gigabyte di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico si compone di un sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8) assistito da un secondo da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo a cui si aggiunge – solamente per Honor 9X Pro – un terzo grandangolare da 8 Megapixel (f/2.4). Honor ha scelto poi di nascondere la fotocamera frontale da 16 Megapixel (f/2.2) all’interno di un meccanismo a scomparsa.

La parte anteriore dunque è completamente occupata dal pannello IPS LCD da 6.59 pollici con risoluzione Full-HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e rapporto di forma in 19.5:9. Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte è implementato sul pannello posteriore. Presente il jack audio da 3.5 mm. Sotto la scocca, c’è una batteria da 4.000 mAh.

Come detto in apertura, Honor 9X e Honor 9X Pro saranno disponibili in Cina con prezzi che partono da 1.399 yuan (circa 182 euro) per la versione con 4/64 GB del modello base fino ad arrivare alla variante più costosa da 2.399 yuan (circa 312 euro) per Honor 9X Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non ci sono informazioni sulla possibile commercializzazione nei mercati internazionali ma ci sono pochi dubbi sul fatto che i dispositivi appena presentati possano arrivare nel nostro Paese come Honor View 20 Lite.