L’evento di lancio di Honor al Mobile World Congress 2023 è stato ricco di novità molto interessanti, dal (ri)lancio del battery phone Honor Magic5 Lite che ci ha stupito per la sua grande autonomia fino al nuovo flagship Honor Magic5 Pro dotato di specifiche all’avanguardia e un comparto fotografico di prima classe.

Un annuncio che però è stato davvero importante per il mercato europeo, e di riflesso anche nostrano, è stato quello dell’arrivo sugli scaffali dei negozi di Honor Magic Vs, il foldable a libro pensato per chi ha la necessità di un grande schermo da portare sempre con sé.

Honor Magic Vs è uno smartphone pieghevole a libro simile al Samsung Galaxy Z Fold4, quest’ultimo suo principale e unico avversario nel nostro Paese.

Dotato di un display dal rapporto di forma convenzionale all’esterno, all’interno vana un enorme pannello AMOLED da 7,9 pollici che consente di utilizzare agilmente più applicazioni contemporaneamente. Questo lo rende perfetto per chi spesso si ritrova ad utilizzare lo smartphone in modo estensivo, eliminando la necessità di fare avanti e indietro tra due applicazioni per portare a termine le attività.

Non solo, sotto la scocca batte l’ottimo chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso scelto dal diretto avversario sudcoreano. A differenza di quest’ultimo, tuttavia, Honor Magic Vs mette a disposizione degli utenti ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna ad un prezzo nettamente inferiore alla versione base da 256GB del pieghevole Samsung.

Honor ha saggiamente posizionato il foldable in modo da pareggiare Z Fold4 in termini di pure specifiche di potenza, offrendo agli utenti un pacchetto completo di tanta memoria, buone fotocamere e una configurazione di display in grado di soddisfare la maggior parte delle persone che fino ad ora hanno desiderato un dispositivo con questo form factor innovativo.

Nel fare questo Honor è riuscita anche a migliorare alcuni dei punti deboli dell’avversario, piccole lamentele che nel corso degli anni gli appassionati hanno sottolineato e che Samsung non è ancora riuscita a risolvere.

Per prima cosa Honor monta all’esterno un display che richiama in tutto e per tutto le dimensioni dei pannelli dei classici smartphone, riducendo le cornici che lo circondando e garantendo agli utenti di non essere limitati ad un’esperienza utente diversa dal solito.

Poi, la nuova cerniera permette alle due metà di Magic Vs di chiudersi completamente senza lasciare spazi. Cerniera che, realizzata utilizzando soli 4 componenti e nessun ingranaggio, risulta più leggera e lascia più spazio di manovra in questo senso per una batteria di capacità maggiore (5000mAh contro 4400mAh) e all’ampio display esterno.

Honor Magic Vs si ritrova quindi in una posizione più unica che rara, ovvero quello di essere non solo l’alternativa al foldable di Samsung ma di poter riuscire ad ammaliare un numero maggiore di utenti grazie ad un prezzo aggressivo (anche se comunque di fascia premium) e caratteristiche che il modello della concorrenza manca.

Personalmente non vedo l’ora di poter provare in modo estensivo Magic Vs per poter capire se davvero Honor è in grado di conquistare questa fetta particolare di mercato, un mercato che indipendentemente dal successo di questo primo foldable portato in occidente è comunque di certo già riuscita a scuotere.