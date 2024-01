Honor Magic6 Lite è ultra resistente ma non rinuncia allo stile

Honor ha preparato il terreno per la sua gamma di smartphone di punta Magic6 con il debutto in grande stile di Magic6 Lite in Italia. Questa meraviglia di fascia media, già conosciuta in altri mercati come Honor X9b, presenta un design elegante e specifiche tecniche guidate da un capace chip Qualcomm Snapdragon. Il fascino del Magic6 Lite si basa sul suo display curvo ultra resistente, il quale vanta un pannello ad alta risoluzione.

Honor Magic6 Lite è caratterizzato da un display AMOLED curvo da 6,78 pollici, con una risoluzione di 1220 x 2652 pixel e una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz.

Lo smartphone è il primo al mondo a ricevere la certificazione a cinque stelle da SGS per la resistenza anti caduta grazie alla tecnologia che Honor chiama "Ultra-Bounce Anti-Drop". Honor ha lavorato per proteggere non solo il display, ma l'intero dispositivo a 360°.

“Siamo entusiasti di presentare Honor Magic6 Lite, uno smartphone che incarna il nostro impegno nel spingere i limiti dell'innovazione e offrire un'esperienza eccezionale all’utente”, ha dichiarato George Zhao, CEO di Honor. “Dall'incredibile display al potente sistema fotografico, dalle impressionanti caratteristiche di durabilità alle straordinarie performance dell'hardware, Honor Magic6 Lite rappresenta veramente la nostra ambizione nel voler creare un nuovo mondo intelligente alla portata di tutti”.

La scocca posteriore del dispositivo è impreziosita da una elegante configurazione delle fotocamere che ricorda il design di un orologio dallo stile classico. La fotocamera principale da 108MP, capace di catturare immagini con ingrandimento 3x senza perdita di qualità, è accompagnata da un modulo grandangolare da 5MP e da una fotocamera macro da 2MP. Sul davanti, Honor Magic6 Lite è dotato di una fotocamera dedicata ai selfie da 16MP.

Honor non lascia spazio a compromessi, confermando una configurazione unica con 8GB di RAM e una generosa capacità di archiviazione da 256GB. A muovere il tutto ci pensa il chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, un chip che promette prestazioni di tutto rispetto senza rinunciare all'efficienza.

L'autonomia non sarà mai un problema grazie alla robusta batteria da addirittura 5.300mAh, completata dalla ricarica rapida a 35W per un rapido rifornimento. Grazie alla sua resistenza, Honor Magic6 Lite ha ottenuto la certificazione DXOMark Battery Gold Label. Nonostante questa enorme batteria, Honor Magic6 Lite non rinuncia ad un design premium ed elegante, limitando lo spessore a soli 7,98mm ed il peso ad appena 185g.

Magic6 Lite è dotato più recente MagicOS 7.2 basato su Android 13, che garantisce un'esperienza di utilizzo ricca di funzionalità aggiuntive.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Honor Magic6 Lite: specifiche tecniche

Honor Magic6 Lite Dimensioni e peso 163,6 x 75,5 x 8 mm

185g Display 6,78" AMOLED 1220 x 2652 pixel (431 ppi) 120Hz 1200 nit 1 miliardo di colori 19,5:9 SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 CPU: 4x 2,2GHz Cortex-A78 + 4x 1,8GHz Cortex-A55 GPU: Adreno 710 RAM 8GB (+8GB RAM Turbo) Memoria interna 256GB Fotocamere posteriori Principale: 108MP, f/1.75, 1/1,67", PDAF

Grandangolare: 5MP, f/2.2

Macro: 2MP, f/2.4 Fotocamera anteriore 16MP, f/2.5 Batteria e ricarica 5300mAh Ricarica rapida a 35W Sistema operativo MagicOS 7.2 Android 13 Altro Lettore di impronte digitali ottico sotto al display, certificazione SGS a 5 stelle per la resistenza anti caduta, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Tipo-C 2.0, Dual SIM

Il dispositivo è da oggi disponibile in Italia in tre colori accattivanti: Midnight Black, Emerald Green e Sunrise Orange, le quali consentono agli utenti di esprimere il proprio stile. Al prezzo di 399,90 euro, il Magic6 Lite promette un prezzo accessibile senza compromettere le caratteristiche.

Come ulteriore incentivo, Honor propone un'offerta limitata fino alla fine del mese, offrendo uno sconto di 50 euro e una custodia in omaggio per ogni acquisto tramite lo store ufficiale HiHonor.