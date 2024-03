Regalo per la festa del papà? Scopri le offerte Honor

La ricerca del dono ideale per celebrare la festa del papà può rivelarsi un'impresa non banale. Tuttavia, se avete in mente di sorprendere vostro padre con uno smartphone, orientarsi verso un modello Honor potrebbe rivelarsi la scelta vincente. Vi informiamo, infatti, che in occasione della festa del papà, Honor ha lanciato una promozione esclusiva attraverso il proprio store online, offrendo fino al 20 marzo l'opportunità di acquistare una serie di smartphone a prezzi vantaggiosi.

L'ampio assortimento di smartphone Honor, che comprende anche un tablet, garantisce la possibilità di trovare il modello più adatto a soddisfare i gusti e le esigenze di ogni papà. E, come già accennato, numerosi modelli sono proposti a un prezzo scontato, ciascuno con una riduzione specifica. Inoltre, iscrivendovi alla newsletter dello store, potrete beneficiare di ulteriori coupon esclusivi, il cui valore varia in base all'importo della vostra spesa.

Gli sconti iniziano con un risparmio aggiuntivo di 20€ su una spesa minima di 200€, proseguono con un risparmio di 30€ su un acquisto di almeno 300€ e raggiungono un extra sconto di 40€ per spese superiori ai 400€. È importante notare, però, che questi coupon non sono applicabili ai modelli Magic6 Lite, Magic V2 e Magic6 Pro. Questo dettaglio non rappresenta un limite, bensì un'opportunità per esplorare e risparmiare su una vasta gamma di altri prodotti Honor disponibili nella pagina promozionale. Come promesso, di seguito vedremo alcune proposte di smartphone che potrebbero rappresentare l'idea regalo perfetta per questa festa del papà.

HONOR Magic V2

HONOR Magic6 Pro

HONOR Magic6 Lite

HONOR 90

HONOR Pad 9

