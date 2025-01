Honor Magic7 Pro è un flagship equilibrato che offre caratteristiche uniche | Recensione

Honor Magic7 Pro è uno smartphone di fascia alta che eccelle in molti aspetti. Offre funzionalità innovative come lo sblocco facciale 3D e un display di alta qualità con tecnologie di protezione degli occhi. Le prestazioni sono al top, con un'eccellente autonomia e ricarica rapida. Il comparto fotografico è tra i migliori, con un teleobiettivo da 200MP e funzioni AI avanzate. Anche se potrebbe esserci margine di miglioramento per il software di elaborazione delle immagini, l'hardware di alto livello garantisce risultati fotografici di qualità. A un prezzo competitivo, considerato lo sconto iniziale di 300 euro, l'Honor Magic7 Pro è un'opzione interessante per un'ampia gamma di utenti, dai professionisti agli appassionati di fotografia e gaming.

Honor si lancia nuovamente nella competizione degli smartphone di punta con il Magic7 Pro, un dispositivo che punta a offrire un'esperienza premium a 360 gradi. Riuscirà a conquistare il mercato con le sue funzionalità AI e un comparto hardware di alto livello? Come si comporta rispetto alla concorrenza?

Un top di gamma dalla resistenza estrema

Honor Magic7 Pro presenta un design elegante e raffinato che non rivoluziona l'estetica del vecchio modello ma la evolve. Sul retro presenta un modulo fotocamera circolare, messo in evidenza da una cornice che ha una forma a metà tra un cerchio e un quadrato, il quale racchiude al suo interno tre obiettivi disposti in modo simmetrico grazie ad una quarta "finta fotocamera" (di cui parleremo in seguito spiegando cosa contiene).

Il design simmetrico si estende a tutto il dispositivo, con cornici attorno al display ridotte al minimo e una perfetta armonia tra i vari elementi. Lo smartphone è disponibile in tre colorazioni: Lunar Shadow Grey, a mio parere la più accattivante e quella che abbiamo ricevuto in prova, Breeze Blue e Black. La variante Lunar Shadow Grey presenta delle bellissime sfumature argentate che brillano quando colpite dalla luce a diverse angolazioni. Il contrasto con il modulo fotografico nero, a mio parere, rende il tutto ancora più elegante.

La costruzione dell'Honor Magic7 Pro è robusta e lo smartphone emana alta qualità, in pratica in mano si sente che è solido. Il dispositivo è protetto da quello che Honor chiama NanoCrystal Shield, un materiale che secondo l'azienda offre una resistenza alle cadute dieci volte superiore rispetto al normale vetro. Inoltre, la certificazione IP68 e IP69 garantisce la resistenza a polvere e getti d'acqua fino a 80°, rendendolo adatto all'uso in diverse condizioni ambientali.

Sul lato destro del dispositivo troviamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, mentre il lato sinistro è privo di pulsanti. Nella parte superiore sono presenti le griglie per il secondo altoparlante, un microfono e un LED IR. Lo speaker principale è nella parte inferiore dello smartphone per formare una coppia stereo. Nella parte inferiore troviamo anche la porta USB Tipo-C e il carrello per le SIM.

Un elemento che ho trovato molto piacevole nel design dell'Honor Magic7 Pro è la leggera curvatura del display su tutti e quattro i bordi, la quale offre una sensazione di continuità e massimizza l'area dello schermo. Le curve, presenti anche sulla scocca, contribuiscono a rendere lo smartphone comodo da utilizzare nonostante le cornici perfettamente piatte.

Per quanto riguarda la vibrazione, Honor Magic7 Pro non delude. Lo smartphone restituisce un feedback preciso ad ogni interazione e ogni notifica è ben evidente anche quando il dispositivo è in tasca.

Il display più sicuro per la vostra vista

L'Honor Magic7 Pro vanta un display di alta qualità che offre un'esperienza visiva immersiva e confortevole. Lo schermo da 6,8 pollici LTPO 8T con una frequenza di aggiornamento adattiva da 1Hz a 120Hz garantisce una fluidità eccezionale durante la navigazione e la visione di contenuti multimediali, riducendo al contempo il consumo energetico quando non è necessaria un'elevata frequenza di aggiornamento. La luminosità di picco di 5.000 nit assicura una visibilità ottimale anche in condizioni di luce solare diretta, mentre la risoluzione di 1280x2800 pixel offre immagini nitide e dettagliate.

Ma ciò che distingue il display dell'Honor Magic7 Pro è l'attenzione al comfort visivo. La tecnologia Natural Light HONOR AI Eye Comfort riproduce fedelmente le caratteristiche della luce naturale, come colore, spettro e polarizzazione, riducendo l'affaticamento degli occhi. Il display è certificato TÜV Rheinland Full Care Display 4.0, TÜV Rheinland Circular Polarization e TÜV Rheinland Flicker-Free, a garanzia di un'esperienza visiva sicura e confortevole.

Inoltre, Honor Magic7 Pro integra una serie di funzionalità innovative per la protezione degli occhi, come il dimming PWM a 4320Hz che elimina lo sfarfallio, il Dynamic Dimming che simula la luce naturale del sole e la tecnologia Hardware Low Blue Light che riduce l'emissione di luce blu. Il sistema Circadian Light Eye Care regola la produzione di melatonina, adattando la temperatura del colore dello schermo in base all'ora del giorno, per favorire un sonno ristoratore.

Il display scelto da Honor migliora ulteriormente il comfort degli utenti con una protezione oculare assistita dall'intelligenza artificiale, grazie alla tecnologia AI Defocus Display, ispirata alle lenti per il controllo della miopia. Questa tecnologia simula l'effetto delle lenti defocus regolando i contenuti specifici sullo schermo e proiettando le immagini leggermente davanti alla retina, ottenendo un significativo miglioramento dell'affaticamento degli occhi secondo la misurazione dello spessore della coroide.

Per quanto riguarda il lettore di impronte digitali, l'Honor Magic7 Pro adotta un sensore a ultrasuoni integrato sotto il display. Questa tecnologia offre una maggiore velocità e precisione rispetto ai tradizionali sensori ottici, consentendo uno sblocco rapido e sicuro del dispositivo anche con le dita bagnate. Non solo, come anche i modelli precedenti della serie, Honor Magic7 Pro dispone di una fotocamera frontale accompagnata da un emettitore a infrarossi per lo sblocco con il riconoscimento 3D del volto. Il sistema è così efficace che non dovrete praticamente mai utilizzare il lettore di impronte e permette anche l'autenticazione biometrica per i pagamenti.

L'ingresso di Honor nel club "Elite"

Parlando di ciò che troviamo nel cuore di questo smartphone, Honor Magic7 Pro è un concentrato di potenza, con specifiche hardware di tutto rispetto. A spingere il dispositivo troviamo il potentissimo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso utilizzato da tutti i recenti top di gamma, che garantisce prestazioni al top della categoria e un'eccellente efficienza energetica.

A supporto del processore, troviamo 12GB di RAM LPDDR5X e 512GB di memoria UFS 4.0. Non ci sono problemi nell'esecuzione di una moltitudine di applicazioni in contemporanea e persino le attività supportate dagli LLM e dall'IA hanno tutto lo spazio e la velocità necessaria.

L'unico punto che potrebbe essere un po' migliorato riguarda la gestione del calore. Lo smartphone non è riuscito a completare gli stress test eseguiti con 3DMark, chiudendo forzatamente l'app con un messaggio di surriscaldamento del dispositivo.

Lo smartphone non è mai diventato estremamente caldo, come capitato con alcuni flagship in passato, crediamo quindi che si tratti solamente di un limite software messo in atto da Honor per evitare che lo Magic7 Pro raggiunga temperature superiori. Alzando leggermente questo limite oppure limitando leggermente la potenza del chip con un po' di throttling, pratica comune in tutti gli smartphone e PC, siamo sicuri che Magic7 Pro sarebbe in grado di performare esattamente come i suoi principali competitor.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Honor Magic7 Pro 3039 9249 2026037 11691 (44,45 fps) Crash 6418 (38,44 fps) Crash Honor Magic6 Pro 2016 4867 1394282 8633 (32,83 fps) 8658 - 5735 (66,2%) 3739 (22,39 fps) 3543 - 1647 (46,5%) OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) realme GT 7 Pro 3053 9323 2452978 11218 (42,66 fps) 11180 - 7639 (68,3%) 6258 (37,48 fps) 6101 - 4432 (72,6%) Oppo Find X8 Pro 2795 8495 21632273 11709 (44,52 fps) 11849 - 6412 (54,1%) 6379 (38,20 fps) 6470 - 3733 (57,7%) Nubia Z70 Ultra 3057 9379 2497327 11300 (42,97 fps) 11442 - 9809 (80,5%) 6435 (38,54 fps) 6531 - 5076 (77,7%) Xiaomi 14 Ultra 2189 6645 1964175 7547 (28,70 fps) 7622 - 6071 (79,6%) 4424 (24,49 fps) 4558 - 3635 (79,8%) Samsung Galaxy S24 Ultra 2263 6825 1703918 7243 (27,54 fps) 7691 - 4066 (52,9%) 4158 (24,90 fps) 4549 - 2458 (54%)

Ad affiancare il SoC Snapdragon troviamo anche ben 3 chip proprietari progettati da Honor. Honor S1 si occupa della parte di sicurezza e crittografia dei dati, Honor C2 ha il compito di migliorare i segnali di rete wireless mentre Honor E2, un chipset 4-in-1 per la gestione della potenza integrato nella batteria, migliora la gestione dell'alimentazione e le prestazioni della batteria, effettuandone al contempo il rilevamento dello stato di salute. Quest'ultimo regola in modo intelligente la corrente della batteria in base ai fattori ambientali e alle richieste di carico di lavoro, migliorando la sicurezza e l'affidabilità anche in condizioni estreme.

Per quanto riguarda l'audio, il Magic7 Pro è dotato di speaker stereo con una cavità sonora di grandi dimensioni e supporto per l'audio spaziale. La qualità audio è eccellente, con bassi profondi e un suono coinvolgente, ideale per guardare film, ascoltare musica e giocare. Sul fronte della connettività, il dispositivo supporta il 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, oltre all'NFC e ad una eSIM.

Uno degli aspetti più interessanti di questo smartphone è la batteria al silicio-carbonio di terza generazione da 5270mAh, un passo indietro rispetto alla 5850mAh dei modelli lanciati in altri Paesi ma che comunque garantisce un'ottima autonomia. Questa tecnologia, introdotta da Honor con il Magic6 Pro, permette di avere una capacità maggiore rispetto alle tradizionali batterie al litio, a parità di dimensioni.

Il risultato è un'autonomia eccezionale, che supera di gran lunga quella dei principali competitor come Samsung Galaxy S24 Ultra e quella dei flagship dello scorso anno, anche se non raggiunge il livello dei recenti OnePlus 13 e realme GT 7 Pro.

Per finire, la ricarica rapida Honor SuperCharge da 100W permette di ricaricare completamente il dispositivo in circa mezz'ora, mentre la ricarica wireless da 80W impiega una decina di minuti in più.

L'IA nella fotocamera è un'arma in più

L'Honor Magic7 Pro si presenta con un comparto fotografico di tutto rispetto, pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Sul retro troviamo un sistema a tripla fotocamera con una fotocamera principale Super Dynamic Falcon da 50MP (sensore OmniVision H9000), un teleobiettivo da 200MP (teoricamente con un sensore Samsung ISOCELL HP3, anche se non siamo riusciti a confermarlo) e una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP.

La fotocamera principale, con un sensore da 1/1,3" e un'apertura variabile a due step (tra f/1.4 e f/2.0), è in grado di catturare immagini dettagliate e piacevoli anche in condizioni di bassa illuminazione, anche se di notte l'elaborazione dell'immagine di Honor non è ancora ad oggi ai livelli mostrati da alcuni concorrenti. La qualità delle foto scattate con l'Honor Magic7 Pro è comunque generalmente molto buona.

Il teleobiettivo da 200MP, con un sensore da 1/1.4 pollici e un'apertura f/2.6, offre uno zoom ottico 3x, uno zoom lossless 6x e uno zoom digitale fino a 100x, permettendo di catturare soggetti lontani con una nitidezza sorprendente. Tra le nuove funzioni di Magic7 Pro, troviamo l'AI Super Zoom, che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare la nitidezza delle immagini scattate con ingrandimento compreso tra 30x e 100x. Honor permette in galleria di visionare lo scatto con e senza miglioramento IA, garantendo agli utenti di poter scegliere anche in un secondo momento il migliore tra i due.

La fotocamera grandangolare con un sensore da 1/2.76 pollici e un'apertura f/2.0 offre un campo visivo di 122 gradi, consentendo di catturare ampie porzioni di scena in un solo scatto. La qualità delle immagini prodotte dalla fotocamera grandangolare è generalmente buona, con dettagli nitidi e colori accurati. Tuttavia, come spesso accade con le fotocamere grandangolari in condizioni di scarsa illuminazione, la qualità delle immagini può diminuire, con la comparsa di rumore e una riduzione del dettaglio. Nel complesso, la fotocamera grandangolare dell'Honor Magic7 Pro è un'aggiunta utile al sistema di fotocamere del dispositivo, offrendo la possibilità di catturare scatti creativi e di ampie vedute panoramiche.

Per quanto riguarda i video, l'Honor Magic7 Pro è in grado di registrare video in 4K a 60fps e HDR con tutte le fotocamere posteriori, la frontale manca solo dell'HDR. La qualità dei video è molto buona, con colori accurati e una buona stabilizzazione. Tuttavia, lo zoom digitale durante la registrazione video non è ovviamente all'altezza dello zoom fotografico aiutato da una forte elaborazione software, consiglio quindi di non superare lo zoom 2,6x per ottenere risultati ottimali.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

La modalità HD Super Burst permette di catturare sequenze di immagini ad alta velocità (10 fps) per immortalare momenti di azione. Inoltre, l'Honor Magic7 Pro include diverse modalità di scatto basate sull'intelligenza artificiale, come la modalità Ritratto Harcourt, che offre effetti bokeh naturali e una raffinata gestione delle luci e delle ombre, e la modalità AI Motion Sensing Capture, che riconosce automaticamente i movimenti del soggetto per scattare foto nitide e ben definite. Con AI Enhanced Portrait, gli utenti possono ora scattare ritratti da 1x a 6x con dettagli migliorati.

Peccato, come capitato con altri modelli del brand, che non sia possibile scattare in RAW con tutte le fotocamere ma solamente con il sensore principale, una limitazione che i concorrenti non hanno e dipende esclusivamente dal software di scatto, non dall'hardware.

Il primo con il nuovo software Honor

A bordo del flagship troviamo il nuovo MagicOS 9.0, basato su Android 15, e offre un'esperienza utente fluida e ricca di funzionalità intelligenti.

Una delle caratteristiche più interessanti è Magic Portal 2.0, un'evoluzione del Magic Portal introdotto con la serie Magic6. La compatibilità di Magic Portal 2.0 è stata estesa a diverse app, tra cui TikTok, Facebook, Google, YouTube e, a breve, anche Grab, Lazada e Shopee. Un'altra funzione interessante è AI Translate, che permette di tradurre in tempo reale conversazioni e testi in 13 lingue diverse, incluso il Bahasa Malaysia e il Cantonese. Questa funzione è particolarmente utile per chi viaggia o lavora in contesti internazionali.

Honor Magic7 Pro introduce anche l'algoritmo AI Deepfake Detection, in grado di rilevare se la persona con cui si sta effettuando una videochiamata sta utilizzando un filtro o una maschera per alterare il proprio aspetto. Questa funzione, unica nel suo genere, offre un ulteriore livello di sicurezza durante le videochiamate. Tra le altre funzioni basate sull'intelligenza artificiale, troviamo Honor Notes, che offre trascrizione in tempo reale, riepilogo AI e formattazione automatica delle note, e anche le funzioni AI Eraser e AI Cutout che arricchiscono il processo di modifica delle foto.

Honor promette che Magic7 Pro riceverà 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza. Aziende come Google, Samsung e Apple fanno ancora meglio, ma il livello di supporto è comunque molto buono e sicuramente verrà apprezzato da chi acquisterà questo flagship. Honor deve ora solamente lavorare sulla tempestività di rilascio di questi aggiornamenti.

Conclusioni

Honor Magic7 Pro si conferma un dispositivo di fascia alta che non delude le aspettative. Offre un'esperienza utente premium sotto molti punti di vista, offrendo caratteristiche che ai competitor mancano, come lo sblocco la scansione 3D del volto e un display di altissima qualità che non punta solo ad avere numeri enormi sulla scheda tecnica ma si impegna attivamente alla salvaguardia della salute degli occhi.

Le prestazioni sono al top proprio come l'autonomia e le velocità di ricarica. Ci sono smartphone che fanno un po' meglio in quanto a dissipazione del calore, ma queste differenze sono visibili solamente nei benchmark sintetici e non sono mai risultate un problema nella vita di tutti i giorni, anche quando si gioca a lungo. Il comparto fotografico si posiziona tra i migliori della categoria, anche se l'azienda deve ancora lavorare un po' sul suo software di elaborazione delle immagini. L'hardware c'è ed è di altissimo livello, quindi siamo fiduciosi che ci sia margine di miglioramento sui già buoni risultati che offre.

Honor Magic7 Pro si dimostra uno smartphone completo e competitivo, in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti, dai professionisti che cercano un dispositivo affidabile e produttivo, agli appassionati di fotografia e gaming. Il tutto a un prezzo di 999,90 euro (usando il codice sconto AM7PP300 che abbassa decisamente il prezzo di partenza di 1299,90 euro), cosa che lo rende un'opzione interessante nel panorama degli smartphone di fascia alta, soprattutto se paragonato alle probabili più costose offerte in arrivo nei prossimi giorni da parte di Samsung.