Honor View 10 Lite: vendute 10 milioni di unità in tutto il mondo!

Sono state vendute oltre 10 milioni di Honor View 10 Lite. Alla luce dei successi ottenuti, Huawei vuole portare Honor a essere il quarto produttore di smartphone al mondo superando Xiaomi.

Continua l’ascesa di Honor verso il successo. L’azienda cinese ha annunciato che il suo Honor 8X – conosciuto in Europa come Honor View 10 Lite – ha venduto oltre 10 milioni di unità in tutto il mondo in meno di sei mesi. Complice di questo successo è senza dubbio l’ottimo rapporto qualità/prezzo del dispositivo arrivato in Italia a 299 euro e già acquistabile a cifre inferiori.

I risultati importanti non si fermano qui. Infatti, nel comunicato stampa diffuso congiuntamente dall’azienda e dalla casa madre Huawei nelle scorse ore, si sottolinea come nonostante il mercato smartphone abbia subito un calo generale delle spedizioni nel 2018 – come vi abbiamo raccontato in questo articolo – Honor è andata controtendenza raggiungendo un aumento del 27,1%.

Inoltre, le vendite internazionali sono aumentate di oltre il 170% su base annua così come il volume globale delle vendite online (+29,4%) che hanno portato Honor a occupare la seconda posizione del podio. Alla luce di questi risultati, Huawei – dopo aver dichiarato che sorpasseranno Samsung nel 2020 – intende far crescere anche la sua creatura portandola a diventare il quarto produttore di smartphone al mondo.

Per quanto Honor sia sulla buona strada e abbia tutte le carte in regole per vincere la sfida, dovrà affrontare l’agguerrita concorrenza di Xiaomi la cui filosofia aziendale è la stessa: proporre dispositivi di alta qualità a prezzi accessibili puntando molto sulla vendita online. Non a caso, infatti, una buona parte dei ricavi di questi due marchi deriva proprio dai canali online.

Insomma, Huawei vuole raggiungere vette altissime e intende portarsi dietro Honor. Staremo a guardare quale sarà l’andamento del mercato e se l’eccessivo aumento dei prezzi dei top di gamma favorirà quelle aziende – come Honor e Xiaomi – in grado di soddisfare le esigenze degli utenti a prezzi più contenuti.