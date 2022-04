Huawei rinnova per il 2022 il suo tablet di fascia media Huawei MatePad. Progettato per diventare il compagno perfetto per il lavoro o lo studio grazie a un ampio schermo e alla compatibilità con Huawei M-Pencil, questo device dal design minimale fa della versatilità il suo punto forte.

Il nuovo Huawei MatePad è dotato di un display FullView da 10,4 pollici con risoluzione 2K e rapporto schermo-corpo dell’84% che garantisce un’esperienza visiva di alta qualità per diversi tipi di contenuti, dalla produttività allo streaming video.

Il display è inoltre compatibile con la nuova generazione di Huawei M-Pencil, lo stylus che replica l’esperienza della scrittura su carta grazie ai suoi 4096 livelli di sensibilità alla pressione e trasforma il tablet in una tavoletta grafica per i laptop MateBook.

In quanto pensato per i più giovani, Huawei MatePad è un dispositivo adatto all’intrattenimento, grazie anche al sistema audio a quattro altoparlanti Hadman Kardon, ma anche uno strumento di produttività, in grado di connettersi in modo seamless ad altri prodotti dell’ecosistema Huawei per un flusso di lavoro o apprendimento ininterrotto.

Grazie alle funzioni Multi-Window e App Multiplier Huawei MatePad permette di visualizzare fino a 4 applicazioni separate contemporaneamente e riesce a visualizzare in modalità orizzontale anche le applicazioni che solitamente non la supportano.

A bordo del nuovo Huawei MatePad troviamo il sistema operativo HarmonyOS 2: questo nuovo tablet è membro della famiglia Super Device, la serie di dispositivi mobili e PC collegati tra di loro dalla strategia di continuità Huawei All-Scenario Smart Life. Per esempio, collegando Huawei MatePad a un PC MateBook si possono condividere tastiera e mouse, tramite le modalità Mirror, Extend e Collaborate.

Con Huawei MatePad non dovrete più preoccuparvi di rimanere improvvisamente col tablet scarico mentre prendete appunti a lezione o durante una riunione: grazie alla sua batteria da ben 7250mAh può infatti rimanere in standby fino a 28 giorni, oppure supportare fino a 12 ore di riproduzione video. In ogni caso il tablet è dotato di ricarica rapida Huawei SuperCharge da 22,5W, capace di ricaricarlo completamente in 2,5 ore.

Huawei MatePad: scheda tecnica

Display IPS FullView

10,4 pollici

2000 x 1200 Processore Huawei Kirin 710A

CPU 4 x Cortex-A73@2,0 GHz + 4 x Cortex-A53@1,7 GHz

GPU Mali G51 RAM 4GB Archiviazione 64/128GB espandibile fino a 512GB Connettività 4G, Bluetooth 5.1, OTG GPS, GLONASS, BeiDou, AGPS Fotocamera anteriore 8MP f/2.0 AF Fotocamera posteriore 13MP f/1,8 AF Flash LED Audio Quad-speaker Hadman Kardon Huawei Histen Batteria 7250mAh Ricarica rapida Huawei SuperCharge 22,5W Sistema operativo HarmonyOS 2

HUAWEI MatePad è disponibile da oggi su Huawei Store. Fino al 10 maggio con l’acqusito del tablet riceverete inoltre in omaggio la cover MatePad Flip Cover, mentre potrete aggiungere la M-Pencil o gli auricolari FreeBuds 4i a soli 39,90 euro.