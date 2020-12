Huawei: P50, Mate X2 e MatePad svelati da un documento interno

Il futuro per Huawei è incerto e il 2021, nelle condizioni attuali, non sarà da meno. La transizione da Android a HarmonyOS inizia a farsi vedere e con lei la crescita di AppGallery.

Per ora nei piani flagship c’è prima di tutto la famiglia P50 ma, grazie ad un noto insider, veniamo a conoscenza di un documento che svela quando determinati dispositivi verranno lanciati sul mercato.

L’autore della fonte è il leaker Rodent950 e su Twitter posta le informazioni che ora vi riportiamo:

Huawei Watch GT 2 Pro dovrebbe essere lanciato il 12 dicembre;

Huawei Mate 40, anch’esso in arrivo sugli scaffali il 12 dicembre (già presentato);

Huawei Mate X2, in arrivo al MWC 2021 (ci riferiamo alla versione cinese della fiera che si svolgerà a febbraio);

Huawei P50, disponibilità per marzo in un evento dedicato.

Huawei MatePad Pro 2, primavera 2021 inoltrata.

Non solo smartphone, nel documento appaiono anche degli Smart Screen ovvero quei dispositivi con grande display che hanno il compito di rendere più comoda la nostra vita in casa con riproduzione audio/video e un sistema di intrattenimento. Questo è interessante perché dovrebbe essere mosso da HarmonyOS.

Anche se non è più proprietà della società, menzioniamo anche la famiglia Honor V40 che dovrebbe arrivare nel mese di gennaio 2021. Spazio anche per i tablet con l’arrivo del MatePad Pro 2 direttamente in primavera, con le solite due varianti WiFi e 5G.

Le date sono abbastanza precise e solitamente il leaker non sbaglia un colpo. Ciò che può sbagliare è per l’attuale situazione in cui il mondo si trova che potrebbe, ma non è detto, mischiare le carte in tavola.