Huawei mette i regali sul MatePad 12 X: scopri il coupon e i dettagli

Se state pensando di regalarvi un tablet per Natale, il Huawei MatePad 12 X è una scelta che merita la vostra attenzione. Questo modello unisce design elegante, prestazioni eccellenti e funzioni avanzate, rendendolo ideale sia per il lavoro che per il tempo libero. In occasione del periodo festivo, Huawei ha deciso di rendere l’offerta ancora più allettante, proponendo sconti e regali esclusivi per rendere l’acquisto ancora più conveniente.

N.B: ricordatevi di inserire il coupon "APADSOCIAL" per ricevere lo sconto al momento del pagamento

Vedi su Huawei

Huawei MatePad 12 X, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie al coupon "APADSOCIAL", potete ottenere uno sconto di ben 150€, abbassando il prezzo del MatePad 12 X da 649€ a soli 499€. Questa riduzione trasforma il tablet in una delle soluzioni più competitive nella sua fascia di prezzo, offrendo un rapporto qualità-prezzo senza eguali. Ma Huawei non si limita a questo: l’offerta include anche una serie di omaggi per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso.

Tra i regali inclusi troviamo la penna ufficiale, uno strumento essenziale per chi cerca un tablet versatile per scrivere, disegnare o prendere appunti con precisione. Inoltre, viene fornita anche la smartband FIT SE, un’aggiunta perfetta per monitorare la salute e le attività quotidiane. Questi bonus rendono il MatePad 12 X non solo un potente dispositivo tecnologico, ma anche un regalo completo e utile per ogni occasione.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per arricchire le vostre festività natalizie con un dispositivo che combina produttività e intrattenimento. Il Huawei MatePad 12 X, con il suo prezzo scontato e i preziosi omaggi, rappresenta un’opportunità unica per fare (o farsi) un regalo davvero speciale. Approfittate del coupon e preparatevi a vivere un Natale all’insegna dell’innovazione e della convenienza.

Vedi su Huawei