Huawei P50: tutto quello che dovreste sapere sulla famiglia di flagship in arrivo

In questo articolo inseriremo e aggiorneremo gli articoli relativi alla famiglia di smartphone Huawei P50 che sarà presentata entro il primo semestre 2021 e che molto probabilmente comprenderà anche Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro Plus. Riporteremo tante informazioni partendo dal design, passando dalle specifiche, arrivando alla fotocamera. Non solo, si potrà leggere tutto quello che ruota attorno alla serie di smartphone Huawei P50 con rumors, analisi e curiosità.

Fonte @Huaweiupdate.com

Huawei P50: Design

Secondo i rumors, il design del prossimo flagship di Huawei sarà si attuale, ma con un occhio di riguardo alle linee che ha utilizzato in passato:

Huawei P50: Fotocamera

Il fiore all’occhiello degli smartphone Huawei è la fotocamera. Secondo i rumors il prossimo P50 avrà una fotocamera che spingerà ancora più su Zoom ottico e qualità delle foto.

Huawei P50: Software

Con la diatriba Huawei – USA sempre attiva, i servizi Google sono sempre lontani ed è per questo che la società Cinese potrebbe agevolare la transizione sul proprio sistema operativo Harmony OS.

Huawei P50: Specifiche

I prossimi smartphone della serie P50 saranno top di gamma (tranne il modello Lite se mai fosse previsto) ma la fornitura di SoC Kirin vacilla. Alla porta potrebbero esserci altre soluzioni.

Huawei P50: Extra

Alla presentazione potrebbero esserci 3 variati: base, Pro e Pro Plus. Il modello Lite quest’anno potrebbe non esserci all’evento ma essere lanciato ugualmente.