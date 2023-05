Rieccoci qui con un nuovo appuntamento dedicato al confronto tra due dei principali smartphone di punta del momento. Nel versus di quest’oggi abbiamo il nuovissimo Huawei P60 Pro, smartphone dalle rifiniture premium di fascia alta, che fa affidamento, come tutti i prodotti Huawei, sulla stabilità e affidabilità del sistema Harmony OS (da noi in Europa EMUI). Dall’altro lato abbiamo invece il top di gamma di casa Google per eccellenza, ovvero il Pixel 7 Pro, dedicato a tutti coloro che cercano un’esperienza Android di alto livello.

Vi ricordiamo che questo articolo non serve a decretare un vincitore assoluto tra i due smartphone, ma semplicemente a fare un confronto imparziale per aiutarvi a scegliere in base alle vostre esigenze personali, qualora ne stiate valutando l’acquisto. Fatta questa premessa, andiamo subito a scoprire i due telefoni.

Differenze estetiche

Dal punto di vista estetico, i due dispositivi sono abbastanza diversi tra di loro. Mentre Huawei P60 Pro ha il retro in vetro temprato con il comparto fotografico posto nell’angolo superiore sinistro, Google Pixel 7 Pro, presenta il classico design ormai canonico della serie Pixel, con la fascia orizzontale posteriore in alluminio, posta in alto sul retro e che ospita i sensori della fotocamera. Per quanto riguarda le dimensioni, P60 Pro misura 161 x 74,5 x 8,3 mm con un peso complessivo di 200g, mentre Google Pixel 7 Pro che ha una dimensione di 162,9 x 76,6 x 8,9 mm con un peso di 212g. Dal punto di vista delle dimensioni complessive i due telefoni non presentano quindi differenze sostanziali, se non nel design.

Per quanto riguarda lo schermo, Huawei P60 Pro monta un display da 6,67 pollici LTPO OLED, 1B colors, 120Hz con una risoluzione di 1220 x 2700 pixel e una densità pari a 444ppi. Il Google Pixel 7 Pro invece, monta un display da 6,7 pollici LTPO AMOLED a 120Hz con una risoluzione di 1440 x 3120 pixel e una densità di pixel pari a 512ppi.

Snapdragon vs Google Tensor

Sotto la scocca dei due dispositivi, troviamo sostanziali differenze. Huawei P60 Pro, fa affidamento su un SoC Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm), composto da 1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510. Purtroppo sul dispositivo Huawei manca il supporto alle reti 5G, presente invece sul dispositivo Google. Sul Pixel 7 Pro, troviamo il chip proprietario di Mountain View Google Tensor G2 (5 nm) con all’interno 2 core da 2,85 GHz Cortex-X1, 2 core da 2,35 GHz Cortex-A78 e 4 core da 1,80 GHz Cortex-A55.

Riguardo al comparto grafico, lo Snapdragon 8+ Gen 1 dispone di una GPU Adreno 730, mentre il chip di Google monta una GPU Mali-G710 MP7. Entrambi i dispositivi consentono un esperienza di gioco piacevole e fluida con tutti i titoli di punta presenti sul Play Store.

Per quanto riguarda la memoria, Huawei P60 Pro dispone di 256GB di memoria interna, accompagnati da 8GB di RAM, oppure 512GB accompagnati da 12GB di RAM. In questo caso, la memoria interna è espandibili tramite microSD su entrambe le versioni. Il suo rivale Pixel 7 Pro, dispone invece di due differenti versioni da 8GB o 12GB di RAM per i tagli di memoria da 128GB e 256GB, mentre per il taglio da 512GB è disponibile solo la versione con 12GB di RAM. In questo caso, non è presente lo slot di espansione microSD.

Specifiche a confronto

Huawei P60 Pro Google Pixel 7 Pro Dimensioni e peso 161 x 74,5 x 8,3 mm 200 g 162,9 x 76,6 x 8,9 mm 212 g Display 6,67″ LTPO OLED, 1B colors, 120Hz LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nit (HBM), 1.500 nit (peak) 6,7 pollici CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) Octa-core (1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510) Google Tensor G2 (5 nm) Octa-core (2x 2,85GHz Cortex-X1 + 2x 2,35GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) GPU Adreno 730 Mali-G710 MP7 Memoria 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM Batteria e ricarica Li-Po 4.815 mAh 88W wired

50W wireless 5.000 mAh 23W wired, PD 3.0, 50% in 30 min

23W wireless

5W reverse wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom

13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Fotocamera Posteriore: 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1,31″, 1,2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2,55″, 0,7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom

12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2,9″, 1,25µm, AF Fotocamera frontale: 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3,1″, 1,22µm Video 4K@30fps, 1080p@30fps 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps Software di sistema EMUI 13 Android 13

Riguardo al comparto energetico, Huawei P60 Pro, che dispone di una batteria da 4.815 mAh con una ricarica via cavo da 88W compatibile con il sistema Super-fast Charging, in grado di ricaricare il dispositivo del 50% in 10 minuti. Pixel 7 Pro, dispone di una batteria da 5.000mAh con una ricarica via cavo da 23W che garantisce dallo 0% al 50% di ricarica in 30 minuti. Entrambi i dispositivi, consentono di coprire serenamente l’intera giornata con una carica completa della batteria.

Fotocamere a confronto

Il comparto fotografico dei due dispositivi si difende molto bene in entrambi i casi, grazie anche alle ottimizzazioni lato software dei due sistemi, e all’uso dell’intelligenza artificiale. Nello specifico, Huawei P60 Pro dispone di due sensori da 48MP e uno da 13MP con delle focali rispettivamente di f/1.4-f/4.0 + f/2.1 + f/2.2, mentre Pixel 7 Pro monta tre sensori rispettivamente da 50MP, 48MP e 12MP con delle focali da f/1.9, f/3.5 ef/2.2. A deludere leggermente, è la fotocamera frontale di Pixel 7 Pro di soli 10,8MP, contro i 13MP di del P60 Pro. Nel complesso comunque, la qualità risulta buona in entrambi i casi.

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, Google Pixel 7 Pro al momento è in offerta nella versione da 128GB di ROM e 12 GB di RAM, al prezzo di 839,05 euro nella colorazione nero ossidiana. Huawei P60 Pro è invece disponibile al pre-order su Amazon al costo di 1199,90 euro nella versione da 8+256 GB. Di seguito vi lasciamo i link per l’acquisto su Amazon.