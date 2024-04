Huawei Pura 70 Ultra, è arrivato il nuovo re dei cameraphone?

Huawei ha detto che non ci sarebbero più stati smartphone della Serie P, e infatti ha appena annunciato la serie Pura 70. Una cosa che un po’ fa sorridere ma il modello di punta Huawei Pura 70 Ultra sembra una cosa serissima. Come già in passato, la casa cinese promette di sollevare ulteriormente gli standard delle fotocamere per smartphone, integrando caratteristiche avanzate e un design sofisticato.

La famiglia Pura 70 conta quattro modelli, tra cui il modello standard, il Pro, il Pro Plus e l'Ultra. Tutti i telefoni condividono lo schermo OLED 1.5K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e supportano il sistema Harmony OS 4.2. Niente di strano fin qui, per quando possa essere “non strano” uno smartphone che non ha Android e non è un iPhone.

Compreresti uno smartphone Huawei? No, il Play Store per me è fondamentale (44%) Sì (35%) Sì, ma solo se costano meno della concorrenza (21%) Vota Scade fra tra 3 giorni Totale voti: 1537 Vuoi cambiare la tua risposta?

Tuttavia, è l'Ultra a catturare l'attenzione grazie alla sua fotocamera principale “retrattile” con sensore da un pollice. Questo innovativo setup consente un'apertura variabile da f/1.6 a f/4.0 e dispone di stabilizzazione sul sensore, garantendo la massima qualità nelle immagini catturate.

L'Ultra si distingue anche per il suo sensore secondario da 50MP con zoom ottico 3.5x e capacità macro a soli 5 cm di distanza. Questa funzionalità si traduce in scatti dettagliati anche da vicino, offrendo agli utenti un'esperienza fotografica avanzata.

Come tanti altri produttori, nemmeno Huawei offre la possibilità di usare una scheda di memoria. Anche qui, tutto normale ma forse sarebbe stata una scelta interessante visto che è un prodotto pensato per chi farà tante foto e tanti video, magari anche in contesti professionali.

La serie Pura 70 è attualmente disponibile solo in Cina, con prezzi che vanno da circa 750 euro a circa 1300 euro, al cambio. Se mai Huawei P70 Ultra dovesse arrivare in Europa, il prezzo sarebbe probabilmente intorno ai 1.500-1600 euro. Forse un po’ troppo, persino considerando le notevoli qualità fotografiche.