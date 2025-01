HUAWEI WATCH D2: lo smartwatch con monitoraggio della pressione sanguigna ambulatoriale

HUAWEI WATCH D2 è un dispositivo di monitoraggio della pressione sanguigna (ABPM) basato interamente sul contatto con il polso del utente. HUAWEI WATCH D2 offre misurazioni della pressione sanguigna per 24 ore ed è alimentato dal nuovo HUAWEI TruSense System per risultati rapidi e precisi, frutto di anni di ricerca e sviluppo nella tecnologia della pressione sanguigna e di ottimizzazioni tecnologiche.

I dati ottenuti durante l'uso di questo dispositivo sono solo per uso personale e non sono destinati a diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o alleviamento di malattie.

Durante la giornata, fattori come lo stress lavorativo, le pressioni legate allo stile di vita e le abitudini alimentari possono causare fluttuazioni emotive, portando a cambiamenti nella pressione sanguigna, rendendo utile monitorare dinamicamente la pressione.

HUAWEI WATCH D2 offre un monitoraggio della pressione sanguigna al polso per 24 ore

HUAWEI WATCH D2 porta il monitoraggio della pressione sanguigna 24 ore sul polso degli utenti. Lo smartwatch utilizza un cuscinetto fisico per gonfiare e misurare la pressione sanguigna a intervalli regolari, con promemoria durante il giorno e misurazioni del sonno di notte. Supporta misurazioni in diversi scenari, tra cui posizione eretta, seduta o semisdraiata durante il giorno, oltre a misurazioni interne automatiche di notte.

Per un monitoraggio della pressione sanguigna su 24 ore, si consiglia di misurare la pressione a intervalli di 15-30 minuti durante il giorno e la notte, con un minimo di 70% di misurazioni riuscite, incluse almeno 20 misurazioni diurne e 7 notturne.

Lo smartwatch con ABPM

Il lancio di HUAWEI WATCH D2 ha introdotto un dispositivo di monitoraggio della pressione sanguigna (ABPM) basato sul polso. Questo è stato possibile grazie al nuovo HUAWEI TruSense System, ultimo frutto dell’attività di ricerca e sviluppo da sempre svolta da Huawei. Il dispositivo è dotato di un sensore di pressione ad alta precisione, una mini-pompa e un cuscinetto gonfiabile, in grado di fornire misurazioni precise dei parametri vitali e della pressione sanguigna.

In particolare, HUAWEI WATCH D2 misura esclusivamente la Fibrillazione Atriale tramite ECG a singola derivazione, il monitoraggio della SpO2, la frequenza cardiaca, il livello di stress e la temperatura della pelle, offrendo una gestione della salute al polso degli utenti.

Inoltre, con un semplice tocco, gli utenti possono visualizzare 9 indicatori corporei ed ottenere una Panoramica della Salute, contenente una sintesi sullo stato complessivo di salute.

HUAWEI WATCH D2 è destinato a persone di età pari o superiore a 18 anni, ma non è destinato a sostituire alcuna diagnosi o trattamento medico. Tutti i dati ottenuti durante l'uso del dispositivo sono solo per uso personale e non devono essere utilizzati come base per diagnosi o trattamento.

HUAWEI WATCH D2 offre funzionalità come oltre 80 modalità di esercizio, con tracciamento delle attività quotidiane relative ad allenamento, dieta, sonno, peso e stress, per aiutare gli utenti a sviluppare abitudini che promuovono uno stile di vita sano a supporto della gestione della pressione sanguigna.

Un dispositivo leggero adatto a tutti i giorni

HUAWEI WATCH D2 è compatto e leggero, consentendo agli utenti di indossarlo continuamente per un monitoraggio e una gestione della pressione sanguigna su base quotidiana. Presenta un ampio schermo da 1,82 pollici con un nuovo interfaccia utente colorato e un design flottante 2.5D.

Il dispositivo è estremamente compatto e leggero, nonostante sia progettato per la misurazione della pressione sanguigna ed è dotato di un cuscinetto molto sottile di soli 26,5 mm di larghezza.

Disponibile in due colorazioni, Nero e Oro, l'orologio è dotato di un cinturino in fluoroelastomero con gomma TPU, resistente al sudore e amico della pelle, che offre comfort al polso per un uso prolungato, oppure di un cinturino in pelle crema per un look elegante e raffinato.

Lo smartwatch è anche ampiamente compatibile e può essere abbinato sia a dispositivi iOS che Android, per una maggiore facilità d'uso e accesso alle funzionalità sanitarie.

Prezzo, disponibilità e vantaggi di HUAWEI Store

HUAWEI WATCH D2 è disponibile su Huawei Store al prezzo di 399,00€. Se si acquista sullo store ufficiale, si può beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. Inoltre, i prodotti sono consegnati entro uno o due giorni lavorativi e, oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l’e-commerce del brand permette di gestire pagamenti online in totale sicurezza, anche tramite Paypal e Satispay, o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.

Su Huawei Store, si può anche accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 festivi esclusi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio offerti gratuitamente da HUAWEI, ed esercitare il diritto di recesso gratuito dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto. Huawei Store è il canale ufficiale di vendita Huawei in Italia all’interno del quale puoi trovare prodotti esclusivi, offerte imperdibili e coupon speciali dedicati ai propri fan.