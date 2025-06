I compagni di viaggio definitivi? OPPO Reno13 Series è pensata per i moderni giramondo

L'estate si avvicina e con essa il desiderio di nuove avventure, esplorazioni e momenti indimenticabili da catturare e condividere. In questo contesto, OPPO si unisce a SiVola, Travel Tech Company italiana, nell'iniziativa "Make Your Moment".

Questa attività social, che si svolge dal 9 al 30 giugno, invita gli utenti a riscoprire il mondo attraverso il proprio sguardo, promuovendo la tecnologia come mezzo per abilitare emozioni e creare momenti memorabili. La community è invitata a partecipare a un contest creativo su Instagram, pubblicando una foto del proprio "momento di viaggio" con l'hashtag #MakeYourMoment e taggando @oppoitalia, con la possibilità di vincere una Gift Card da 1.000 euro per un viaggio con SiVola.

La serie OPPO Reno13 è al centro di questa iniziativa, posizionandosi come strumento ideale per catturare ogni istante grazie alle sue funzionalità AI avanzate, la resistenza IP69 e l'autonomia prolungata, rendendola il compagno perfetto per gli esploratori.

Nessun limite alle tue avventure

Per chi ama esplorare senza confini, la robustezza è fondamentale. L'intera serie OPPO Reno13 vanta certificazioni IP66, IP68 e persino IP69, un vero punto di riferimento nel settore. Questo garantisce una protezione totale dalla polvere e una resistenza all'acqua eccezionale, permettendo immersioni fino a 2 metri per 30 minuti e sopportando persino getti d'acqua calda fino a 80°C.

La serie Reno13 è progettata per affrontare qualsiasi ambiente, dalle spiagge assolate ai sentieri polverosi, garantendo che il tuo smartphone sia sempre pronto all'azione. La sua resistenza lo rende il compagno ideale per chi esplora senza preoccuparsi delle condizioni ambientali.

Cattura l'essenza di ogni istante

Una delle funzionalità più sorprendenti e distintive della serie Reno13 è la sua capacità di supportare la fotografia e la videografia subacquea senza la necessità di custodie esterne.

Grazie alle certificazioni di resistenza, potrai scattare foto e registrare video unici in piscina, al fiume o in acqua dolce. La modalità "Underwater Mode" dedicata offre una regolazione indipendente del colore per scatti realistici e privi di distorsioni cromatiche, mentre il controllo tramite pulsanti fisici garantisce un'operatività semplice anche sott'acqua.

E una volta riemersi, un avanzato meccanismo di drenaggio espelle l'acqua residua in pochi secondi, aprendo un nuovo mondo di creatività per tutti gli utenti. Questa innovazione ti permette di immortalare ogni istante, anche sott'acqua, in modo autentico e sorprendente.

Mai più senza energia

Durante i viaggi, l'ultima cosa di cui ci si vuole preoccupare è la durata della batteria. La serie Reno13 risponde a questa esigenza con batterie di grande capacità: il Reno13 Pro integra una batteria da 5.800mAh, mentre il Reno13 ne monta una da 5.600mAh.

Entrambi i modelli supportano la tecnologia OPPO 80W SUPERVOOC Flash Charge, che riporta lo smartphone al 100% in tempi rapidissimi – il Reno13 Pro si ricarica completamente in soli 48 minuti. La ricarica wireless a 50W è presente sul Reno13 Pro, una caratteristica non scontata in questa fascia di prezzo.

Inoltre, queste batterie sono progettate per mantenere almeno l'80% della loro capacità originale dopo ben cinque anni di utilizzo, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con OPPO Reno13, potrai esplorare senza limiti, senza preoccuparti della durata della batteria.

Trasforma i ricordi in arte

La serie Reno13 eleva la fotografia mobile a un nuovo livello, con un focus particolare sulle funzionalità AI. Il Reno13 Pro vanta una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3,5x e una fotocamera frontale da 50MP, tutte capaci di registrare video in 4K. Anche il Reno13 offre una fotocamera principale e frontale da 50MP, eccellendo nei selfie.

L'intelligenza artificiale integrata trasforma i tuoi scatti in una varietà di modi diversi. AI Livephoto cattura immagini in movimento ultra-definite, riducendo i cali di frame e garantendo la condivisione semplice su piattaforme social come TikTok, Instagram e WhatsApp. AI Motion usa l'IA generativa per trasformare immagini statiche in brevi video di tre secondi in quasi 2K, aggiungendo effetti di micro-movimento o animazioni time-lapse.

La suite di editing AI include AI Clarity Enhancer per migliorare i dettagli lontani, AI Unblur per recuperare foto mosse o sfocate, e AI Reflection Remover per eliminare i fastidiosi riflessi dalle superfici vetrate. Specifiche per i viaggiatori, l'AI garantisce immagini nitide anche in condizioni di luce complesse, mentre l'AI Eraser permette di rimuovere facilmente elementi indesiderati.

La serie Reno13 è inoltre tra le prime nel mondo Android a permettere la condivisione diretta di file con gli iPhone tramite Tap-to-Share, rendendo la condivisione delle tue Livephoto e altri contenuti con gli amici un'operazione immediata e senza barriere.

Sempre connesso, sempre in contatto

Avere uno smartphone potente serve a poco senza una connessione affidabile. La serie Reno13 introduce AI LinkBoost 2.0, l'ultima soluzione di connettività di OPPO.

Grazie a undici antenne posizionate strategicamente in una configurazione a 360°, la ricezione del segnale è drasticamente migliorata, anche in ambienti affollati come stadi o centri commerciali. Il cuore di AI LinkBoost 2.0 è il chip personalizzato SignalBoost X1, che migliora la penetrazione del segnale attraverso i muri ed elimina le zone morte.

Il risultato è un'esperienza online fluida e senza interruzioni, che tu stia condividendo le tue avventure sui social, effettuando videochiamate o navigando per trovare la prossima destinazione.

Un'occasione da non perdere per i tuoi viaggi

Per rendere l'innovazione della serie OPPO Reno13 ancora più accessibile, OPPO offre diverse opzioni e promozioni vantaggiose sul suo store ufficiale.

OPPO Reno13 5G è attualmente disponibile al prezzo di 449,99€, rappresentando un'ottima opportunità rispetto al prezzo originale di 549,99€. Per un'ulteriore convenienza, è possibile acquistare il Reno13 a 429,99€ utilizzando il codice sconto "VD-RENO13-20" in abbinata all'acquisto di altri prodotti. OPPO Reno13 Pro 5G è invece proposto a 649,99€, anch'esso con un notevole sconto rispetto al prezzo originale di 799,99€. Anche Reno13 Pro viene scontato a 629,99€ utilizzando lo stesso codice sconto.

Inoltre, sia per il Reno13 che per il Reno13 Pro, è possibile usufruire di specifici bundle, aggiungendo accessori a prezzi fortemente ridotti quando acquistati insieme allo smartphone:

OPPO Enco Free2i White a 9,99€ (anziché 69,99€)

(anziché 69,99€) OPPO 80W SUPERVOOC Charger a 19,99€ (anziché 49,99€)

(anziché 49,99€) Cavo USB Tipo-C da 1m Bianco a 5,99€ (anziché 9,99€)

(anziché 9,99€) OPPO Enco Buds2 Midnight Black a 9,99€ (anziché 29,99€)

(anziché 29,99€) OPPO Enco Air2 Pro White a 19,99€ (anziché 59,99€)

(anziché 59,99€) OPPO Enco Buds3 Snow White a 25,99€ (anziché 39,99€)

(anziché 39,99€) OPPO Enco Air4 Fresh Mint a 49,99€ (anziché 69,99€)

(anziché 69,99€) OPPO Enco X3i Electric Blue a 59,99€ (anziché 129,99€)

La serie OPPO Reno13 non è solo un insieme di specifiche tecniche avanzate, ma una famiglia completa di prodotti che unisce un design sofisticato ispirato alla natura, una robustezza senza pari, un'intelligenza artificiale all'avanguardia, prestazioni sorprendenti e una connettività impeccabile. Sono i compagni ideali per chi desidera esplorare senza limiti e immortalare ogni istante, dando forma e memoria ai momenti che davvero contano. Che tu sia un content creator o semplicemente un utente che desidera uno smartphone affidabile ed elegante per la vita quotidiana e le avventure, la OPPO Reno13 Series ha molto da offrire.