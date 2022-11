Che le usiate per lavoro, mentre passeggiate o semplicemente per ascoltare musica sui mezzi pubblici, le cuffie wireless sono diventate ormai dei compagni inseparabili senza le quali non riusciremmo a vivere. Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari, il nostro consiglio è quello di approfittare del Black Friday, che su Amazon è già cominciato, con moltissimi prodotti in sconto in svariate categorie.

Tra queste vi sono ovviamente gli auricolari, e di seguito troverete una selezione delle migliori offerte presenti su Amazon. Abbiamo scelto prodotti di varie fasce di prezzo in modo da accontentare qualsiasi portafogli, ma si tratta comunque di cuffie dall’altissima qualità, che difficilmente troverete in promozione a così poco nel corso dell’anno. Non ci resta dunque che augurarvi una buona lettura e un buono shopping!

I migliori auricolari in offerta per il Black Friday

Sony WF-1000XM4B | 40%

Partiamo con le Sony WF-1000XM4B, che hanno una media di ben 4 stelle e mezzo su oltre 8.000 recensioni su Amazon date le loro caratteristiche eccellenti: eliminazione del rumore potenziata, suono dinamico senza distorsioni, un’ampia gamma di bassi e una batteria a lunga durata, che vi consentirà di riprodurre musica fino a 8 ore con una sola carica, e altre 16 ore sfruttando la custodia. Infine, la loro peculiarità è che possono essere connesse con due dispositivi contemporaneamente, collegandosi poi automaticamente in base a dove viene riprodotto l’audio.

HUAWEI FreeBuds 4 | -38%

Passiamo poi ai FreeBuds 4 di HUAWEI, degli auricolari leggeri e confortevoli, ideati per adattarsi perfettamente al vostro orecchio in modo da poterli portare per ore senza alcun fastidio. Queste cuffie hanno un’incredibile qualità sonora grazie al driver dinamico LCP da 14,3 mm posizionato all’interno di ogni auricolare, oltre ad avere la tecnologia di cancellazione del rumore. Infine, potrete personalizzare le gesture dei vostri FreeBuds 4, scegliendo quali comandi attivare con diversi tipi di tocchi in base al vostro utilizzo.

Samsung Galaxy Buds2 | -60%

Le Galaxy Buds2 sono tra gli articoli più amati di Samsung viste le loro qualità eccellenti, che rendono gli auricolari perfetti soprattutto se effettuate molte chiamate. Sono infatti inclusi tre microfoni e un’unità di registrazione vocale integrata che vi permetteranno di trasmettere la vostra voce in modo chiaro e limpido, mentre la cancellazione del rumore vi consentirà di sentire anche l’altra persona senza il disturbo di fastidi esterni. Le cuffie sono leggere e pratiche, e su Amazon sono disponibili in 4 colori: bianco, nero, oliva e lavanda, in modo da accontentare i gusti di ognuno.

Sony LinkBuds S | -35%

Torniamo a parlare di Sony con i LinkBuds S, gli auricolari più piccoli e leggeri tra quelli prodotti dal brand giapponese, ma non per questo di qualità inferiore: la batteria dura fino a 20 ore, l’audio ad alta risoluzione permette di fare chiamate chiare e sono persino resistenti all’acqua. Inoltre, includono due tecnologie molto interessanti: la possibilità di cambiare tra modalità Ambient Sound e Cancellazione del Rumore in base a se volete essere isolati o meno dall’ambiente che vi circonda, e la funzionalità Speak-to-Chat, che metterà in pausa automaticamente la musica quando vi sentirà parlare.

JBL LIVE PRO+ TWS | -44%

Chiudiamo la lista con i JBL LIVE PRO+ TWS, degli auricolari di fascia alta che racchiudono al loro interno tutta la potenza dei prodotti JBL. Troviamo infatti dei driver dinamici da 11 mm che vi permetteranno di godervi musica, sport e chiamate in qualità altissima; anche in questo caso troviamo la tecnologia a 3 microfoni per telefonate nitide, e la modalità Smart Ambient che vi consentirà di ascoltare ciò che vi circonda senza dover rimuovere le cuffie. Infine, i JBL LIVE PRO+ TWS sono resistenti all’acqua e godono di 7 ore di autonomia con una sola ricarica, e fino a 21 extra con la custodia.

