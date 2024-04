I nuovi iPad Pro OLED potrebbero essere i primi device Apple con l'IA

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo iPad Pro potrebbe essere equipaggiato con il chip M4 anziché l'M3, potenziando le capacità di intelligenza artificiale del dispositivo grazie al Neural Engine migliorato.

Questo cambiamento si affianca all'attesa per un nuovo iPad dotato di display OLED, di una fotocamera posizionata diversamente e una compatibilità con accessori come Magic Keyboard e Apple Pencil rivisitati.

L'integrazione dell'M4 rappresenta un'imponente svolta, suggerendo un'evoluzione significativa nel settore degli iPad. Tuttavia, il dettaglio sulle funzioni IA che potrebbero essere disponibili al lancio non è ancora stato chiarito, poiché l'annuncio della maggior parte delle innovazioni in questo ambito è prevista per il lancio di iOS 18 durante la WWDC del 10 giugno.

La presentazione dei nuovi iPad Pro, invece, è prevista durante l'evento Apple "Let Loose" del 7 maggio. Oltre ai nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici, ci si aspetta l'arrivo anche di una nuova linea di iPad Air, caratterizzata da uno schermo più ampio. Gli altri modelli di iPad dovrebbero ricevere aggiornamenti in autunno, insieme a nuovi accessori, tra cui una Apple Pencil con feedback aptico.