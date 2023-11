Il 15% dei guadagni Apple viene dalle tasche di Google, ecco perché

Il Black Friday sta arrivando, non perderti le migliori offerte scelte dalla nostra redazione!

Durante il processo per la causa antitrust intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di cui Google è protagonista, emergono segreti legati agli accordi di ricerca con Apple. Le informazioni trapelate ci hanno già indicato che Google versa miliardi di dollari ad Apple per essere il motore di ricerca principale sui dispositivi Apple e ora Bloomberg ha svelato la percentuale totale del ricavato di Google che va ad Apple.

Secondo un esperto di economia che ha testimoniato a favore di Apple, Google paga al gigante della mela il 36% del ricavato totale ottenuto dalle ricerche effettuate tramite il browser Safari su iPhone, iPad e Mac. Bloomberg riferisce che il principale avvocato di Google ha "increspato visibilmente" le labbra quando i dati sul ricavato sono stati condivisi, dato che tali informazioni erano destinate a rimanere confidenziali.

Il mese scorso, la società di gestione patrimoniale Bernstein ha suggerito che Apple riceva tra i 18 e i 20 miliardi di dollari all'anno, corrispondenti a circa il 15% degli utili operativi annuali totali dell'azienda.

Entrambe le società hanno lavorato per mantenere segreti i dettagli nel caso antitrust, sostenendo che la condivisione pubblica delle informazioni avrebbe potuto "minare la posizione competitiva di Google".

Google è il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple dal 2002, anche se l'accordo tra le due aziende è stato rivisto più volte nel corso degli anni. Apple guadagna ingenti somme da questo accordo, mentre Google ottiene il vantaggio di essere l'opzione di ricerca predefinita sullo smartphone più popolare al mondo.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando su Google per sospetto di monopolio nella ricerca. L'accordo redditizio tra Google e Apple è uno dei principali focus della battaglia legale, che dovrebbe protrarsi fino alla fine di novembre.

A ottobre, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha affermato che l'accordo tra Apple e Google ha reso impossibile per altri motori di ricerca, come Bing, competere. "Al mattino ti alzi, ti lavi i denti e fai una ricerca su Google", ha dichiarato Nadella. "Con quel livello di abitudine, l'unico modo per cambiare è modificare le impostazioni predefinite".

Microsoft aveva proposto ad Apple di acquistare Bing, il che avrebbe consentito ad Apple di creare il proprio motore di ricerca, ma Apple non era interessata. La preoccupazione era che Bing non potesse competere con Google in "qualità e capacità" e, inoltre, Apple non aveva alcuna motivazione per rinunciare ai profitti derivanti da Google.

Il capo dei servizi Apple, Eddy Cue, ha testimoniato al processo a ottobre, affermando che Google è il motore di ricerca predefinito dell'iPhone perché è la migliore opzione. "Abbiamo scelto Google come motore di ricerca predefinito perché abbiamo sempre pensato che fosse il migliore", ha detto. Apple non ha potuto apportare modifiche all'accordo poiché non esiste un'alternativa valida.

Se Google dovesse perdere la causa antitrust, e c'è la possibilità che accada, l'accordo tra Apple e Google potrebbe essere sciolto. Apple potrebbe essere spinta a consentire ai clienti di scegliere un motore di ricerca al momento della configurazione di un dispositivo Apple, anziché avere Google impostato come predefinito.

La perdita di miliardi di dollari da parte di Google potrebbe essere il catalizzatore di cui Apple ha bisogno per sviluppare il proprio motore di ricerca, un'opzione che Apple ha effettivamente preso in considerazione. Il capo dell'IA di Apple, John Giannandrea, guida un team di ricerca all'interno di Apple che ha sviluppato un motore di ricerca di nuova generazione per le app del marchio, questo potrebbe fungere da base per un'alternativa completa a Google Search.

Se l'accordo tra Google e Apple dovesse giungere a termine, potrebbero passare diversi anni prima che si rendano necessari cambiamenti. Ci si può aspettare un lungo processo di appello se le cose non dovessero andare bene per Google.