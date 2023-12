Migliori VPN per Mac (dicembre 2023)

Le VPN per Mac sono servizi di Virtual Private Network (VPN) ottimizzati per il sistema operativo macOS. Non tutti i provider di VPN forniscono lo stesso livello di qualità nelle loro applicazioni macOS come fanno con le loro controparti Windows. Non si tratta necessariamente di un indicatore di un servizio VPN inferiore, ma piuttosto di un segnale che, se desiderate sfruttare al meglio la vostra VPN sul tuo MacBook o Mac, potrebbe essere necessario cercare un servizio diverso.

Nella nostra guida, abbiamo voluto concentrarci sui servizi VPN che hanno sviluppato applicazioni per Mac che non siano inferiori in termini di funzionalità rispetto alle loro versioni per altre piattaforme. Infatti, le migliori VPN per Mac offrono applicazioni di pari qualità per vari dispositivi. Questo è fondamentale perché la navigazione su Internet non avviene esclusivamente su computer Windows. Gli utenti Mac, come tutti gli altri, necessitano di una VPN per navigare in modo anonimo e sicuro, soprattutto quando si connettono a hotspot gratuiti o punti di accesso pubblici come hotel, aeroporti, centri commerciali, e così via.

Le applicazioni Mac delle VPN spesso differiscono dalle versioni Windows (o Linux) per vari elementi dell'interfaccia utente, e talvolta anche per i protocolli supportati, come OpenVPN o WireGuard. In alcuni casi più estremi, le versioni Mac possono persino mancare di funzionalità importanti, come un kill switch o altre caratteristiche che potrebbero rivelarsi utili. È innegabile che molti servizi VPN tendono a concentrarsi maggiormente sulla piattaforma Windows prima di rivolgere la loro attenzione ad altre piattaforme, compresi i dispositivi mobili. Con questo in mente, abbiamo compilato anche una classifica delle migliori VPN per iPhone e delle migliori VPN per Android, allo stesso modo in cui abbiamo elaborato questa lista delle migliori VPN per Mac.

Riteniamo che sia essenziale per ogni utente di Internet, indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo che utilizza, avere accesso a un servizio VPN di alta qualità. Questo garantisce non solo una navigazione più sicura e privata, ma offre anche una serie di altri benefici, tra cui l'accesso a contenuti geo-restrittivi, una maggiore velocità di connessione e una maggiore protezione da vari tipi di attacchi informatici. Quindi, se siete utenti Mac alla ricerca della VPN perfetta per il vostro dispositivo, questa guida è fatta apposta per te.

Cos'è una VPN?

Una VPN è una tecnologia che permette di creare una connessione internet sicura e protetta, funzionando come un intermediario tra il vostro dispositivo e la rete a cui vi collegate. Quando utilizzate una VPN, i dati inviati e ricevuti dal vostro computer, smartphone o tablet vengono cifrati e incanalati attraverso un "tunnel" crittografico. Questo processo rende estremamente difficile per eventuali hacker o enti di monitoraggio intercettare o decifrare le informazioni che trasmettete.

Inoltre, una VPN maschera il vostro indirizzo IP originale, sostituendolo con quello del server VPN a cui siete connessi. Questo rende quasi impossibile tracciare la vostra reale posizione geografica o monitorare la vostra attività online, garantendo un alto livello di privacy e anonimato.

Uno dei grandi vantaggi delle VPN è la capacità di aggirare restrizioni geografiche su determinati contenuti online. Ad esempio, se un servizio di streaming è disponibile solo in un certo paese, potete utilizzare una VPN per connettervi a un server situato in quel paese e accedere al servizio come se vi trovaste lì. Questo è particolarmente utile per chi viaggia spesso o vive all'estero e desidera mantenere l'accesso a contenuti o servizi disponibili solo nella propria nazione d'origine.

Le VPN sono anche uno strumento prezioso per mantenere la sicurezza quando si utilizzano reti pubbliche non protette, come quelle degli aeroporti, delle caffetterie o degli alberghi. In questi contesti, l'uso di una VPN aggiunge un ulteriore strato di protezione contro possibili attacchi informatici o tentativi di furto di dati.

L'argomento è molto più complesso, naturalmente, pertanto vi rimandiamo alla lettura dell'articolo: "VPN: cos'è, come funziona e a cosa serve". Inoltre, vi suggeriamo anche 5 motivi per cui vale la pena usare una VPN.