Il CEO di Honor si dimette, subentra un ex-dirigente Huawei

Scossone al vertice di Honor Device Co. Ltd., il colosso cinese della telefonia mobile noto per dispositivi innovativi come il Magic7 Pro e l'attesissimo pieghevole Magic V4 con una batteria che dovrebbe toccare i 6.000mAh. Il 17 gennaio, il Consiglio di Amministrazione ha annunciato le dimissioni di George Zhao, figura storica dell'azienda, dal ruolo di Direttore e Amministratore Delegato (CEO) per motivi personali. Al suo posto, subentra Jian Li, veterano proveniente da Huawei.

La notizia, diffusa attraverso i canali ufficiali di Honor, conferma le indiscrezioni che circolavano da qualche tempo riguardo alla partenza di Zhao. In un comunicato pubblicato da Huawei Central, si fa riferimento a problemi di salute come causa principale delle dimissioni, senza tuttavia scendere in dettagli specifici. L'azienda, pur mantenendo il riserbo sulla natura di tali problemi, ha espresso profondo rispetto per la decisione di Zhao e si è impegnata a garantire una transizione di leadership fluida e senza intoppi.

George Zhao ha guidato Honor per un periodo di notevoli successi, contribuendo in modo determinante alla sua trasformazione in un player di rilievo nel panorama globale della telefonia, in seguito alla separazione da Huawei. Sotto la sua guida, Honor ha conquistato importanti quote di mercato, distinguendosi per l'innovazione tecnologica e il design all'avanguardia dei suoi prodotti. La sua uscita di scena segna indubbiamente la fine di un'era, ma l'azienda guarda al futuro con fiducia, puntando sulla continuità strategica e sugli ambiziosi obiettivi di crescita.

A raccogliere l'eredità di Zhao sarà Jian Li, un dirigente di comprovata esperienza con un solido background in Huawei. Li è entrato in Huawei nel lontano 2001, scalando rapidamente i vertici aziendali fino a diventare membro del Consiglio di Sorveglianza nel 2017. Durante il suo percorso in Huawei, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, occupandosi di strategia aziendale e operazioni globali. Dopo aver lasciato Huawei tra il 2020 e il 2021, Li è entrato a far parte del management team di Honor, dove ha svolto un ruolo chiave nella gestione delle risorse umane e nella strategia organizzativa.

La sua vasta esperienza nel settore, maturata sia in Huawei che in Honor, lo rende un profilo ideale per guidare l'azienda nella prossima fase di sviluppo. Li è un leader rispettato e apprezzato, con una profonda conoscenza del mercato della telefonia mobile e una visione strategica chiara. Il Consiglio di Amministrazione di Honor ha espresso la massima fiducia nelle sue capacità di guidare l'azienda verso nuovi successi, consolidando la posizione di Honor come brand innovativo e orientato al futuro.

La transizione di leadership avviene in un momento cruciale per Honor, che si appresta a lanciare sul mercato nuovi dispositivi rivoluzionari e ad affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo. L'arrivo di Li Jian, con la sua solida esperienza e la sua profonda conoscenza dell'azienda, dovrebbe garantire continuità alla strategia di Honor e permettere all'azienda di mantenere il suo slancio innovativo.

Il Consiglio di Amministrazione di Honor, nel suo comunicato ufficiale, ha voluto esprimere la sua sincera gratitudine a George Zhao per il suo "eccezionale contributo" durante il suo mandato. Il suo lascito è un'azienda solida, dinamica e pronta ad affrontare le sfide future. Con Jian Li al timone, Honor è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, mantenendo la promessa di innovazione e qualità che l'ha resa un brand apprezzato in tutto il mondo.