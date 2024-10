Il Galaxy Z Fold6 Special Edition potrebbe scontentare gli attuali possessori del modello standard

Samsung starebbe per lanciare una versione "economica" del Galaxy Z Fold6, denominata Special Edition, che oltre a proporre meno funzionalità, in virtù del contenere il prezzo finale, potrebbe scontentare gli attuali possessori di un Fold6 (che potete trovare su Amazon) per via di un importante dettaglio: un notevole miglioramento nella gestione della piega del display.

Secondo un leaker affidabile, l'azienda coreana avrebbe "fatto un ottimo lavoro nella gestione della piega", tanto da renderla la migliore mai vista su di un foldable di Samsung.

Samsung sta lavorando sodo per assottigliare la curva al centro dei display dei suoi Galaxy Z.

La piega dello schermo è sempre stata una criticità dei dispositivi pieghevoli Samsung, spesso giudicata più evidente rispetto alla concorrenza cinese.

Con i Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, usciti a luglio 2024, l'azienda ha mostrato dei progressi rispetto al passato, rendendo la piega meno riflettente e percepibile al tatto. La Special Edition del Fold6, però, sembra voler fare un ulteriore passo avanti in questa direzione.

Nonostante i dettagli tecnici non siano ancora noti, le parole del leaker suggeriscono che i miglioramenti non saranno di poco conto. Questo potrebbe rappresentare un importante passo in avanti per Samsung nel rendere i suoi pieghevoli esteticamente più competitivi sul mercato.

Tuttavia, la notizia potrebbe non essere ben accolta da chi ha già acquistato il Galaxy Z Fold6 standard. Molti si chiederanno perché questi miglioramenti non siano stati implementati fin da subito sul modello regolare. Inoltre, la Special Edition potrebbe avere una distribuzione limitata, non essendo disponibile in tutti i paesi.

Negli ultimi anni, Samsung ha optato per miglioramenti incrementali, con cadenza annuale, sui suoi dispositivi pieghevoli, spesso giudicati insufficienti dai fan del marchio.

Le critiche si sono concentrate principalmente su due aspetti: le specifiche tecniche, talvolta inferiori alla concorrenza, e la visibilità della piega del display.

Con questa mossa, Samsung sembra voler dimostrare di essere all'ascolto del feedback dei clienti, lavorando attivamente per migliorare aspetti critici come la qualità della fotocamera e la gestione della piega.

Resta da vedere se questi sforzi saranno sufficienti per mantenere la leadership di Samsung nel settore dei dispositivi pieghevoli, sempre più competitivo.