Il tuo iPhone vintage potrebbe essere una miniera d'oro

Nel mondo della tecnologia, dove l'innovazione corre a ritmi vertiginosi e i nuovi modelli si susseguono incessantemente, pochi si soffermano a considerare il valore potenziale dei dispositivi del passato. Eppure, una recente asta ha dimostrato che anche un oggetto tecnologico apparentemente superato può trasformarsi in un bene di lusso ambito dai collezionisti. Stiamo parlando dell'iPhone di prima generazione, lanciato da Steve Jobs nel 2007, che ha recentemente raggiunto la cifra record di 190.372 dollari.

Quando Steve Jobs presentò al mondo il primo iPhone, il panorama della telefonia mobile cambiò radicalmente. Con il suo schermo touchscreen, l'interfaccia intuitiva e l'accesso a internet, l'iPhone non era solo un telefono, ma un vero e proprio computer tascabile. All'epoca, il prezzo di lancio era di 499 dollari, una cifra considerevole, ma che oggi impallidisce di fronte alle somme sbalorditive raggiunte dai modelli originali, ancora sigillati, nelle aste di tutto il mondo.

Il percorso di rivalutazione dell'iPhone di prima generazione è stato progressivo ma inarrestabile. Nel 2022, un esemplare era stato venduto per 39.339 dollari, seguito da un altro che aveva raggiunto i 63.356 dollari all'inizio del 2023. Ma l'ultima vendita, quella che ha superato i 190.000 dollari, segna un punto di svolta, evidenziando come la domanda per questi "cimeli tecnologici" sia in costante aumento.

È importante sottolineare che non tutti gli iPhone di prima generazione possono aspirare a tali cifre. Il modello che ha stabilito il record presentava caratteristiche ben precise:

Sigillo di fabbrica intatto: L'iPhone non era mai stato aperto né utilizzato, conservando intatta la sua confezione originale.

L'iPhone non era mai stato aperto né utilizzato, conservando intatta la sua confezione originale. Modello da 4GB: Si trattava di una versione rara, parte della prima edizione del dispositivo.

Si trattava di una versione rara, parte della prima edizione del dispositivo. Condizioni perfette: La scatola e i sigilli erano privi di qualsiasi danno, un dettaglio cruciale per i collezionisti.

Questi elementi, combinati insieme, hanno trasformato un semplice smartphone in un oggetto da collezione di inestimabile valore.

Questo fenomeno non riguarda solo l'iPhone. Altri dispositivi Apple del passato, come l'originale computer Apple I e i primi modelli di iPod, hanno raggiunto quotazioni elevate nelle aste. Questo dimostra un crescente interesse per il "vintage tecnologico", un settore in cui gli oggetti non sono più valutati per la loro funzionalità, ma per il loro valore storico, simbolico e, naturalmente, per la loro rarità.

La costante evoluzione dei prodotti Apple rende rapidamente obsoleti i modelli precedenti. Tuttavia, la storia insegna che alcuni oggetti tecnologici possono acquisire valore nel tempo. Chi possiede un iPhone di prima generazione ancora sigillato potrebbe quindi trovarsi tra le mani un vero tesoro. Sebbene non tutti i vecchi iPhone possano raggiungere cifre a sei zeri, il valore dei dispositivi Apple rari e ben conservati continua a crescere.