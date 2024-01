Il vetro di Galaxy S24 Ultra risolve uno dei più grandi problemi degli smartphone

Il Samsung Galaxy S24 Ultra sembra aver già lasciato il segno grazie a una serie di aggiornamenti iterativi che, nel complesso, elevano l'esperienza utente a nuovi livelli. Mentre il design fisico può assomigliare a quello del suo predecessore, sono i piccoli miglioramenti che distinguono questo dispositivo top di gamma.

Una caratteristica che è passata un po' in sordina per quanto riguarda il marketing, ma che merita di essere sottolineata, è la protezione Gorilla Glass Armor che ricopre lo schermo del Galaxy S24 Ultra. La decisione di Samsung di privilegiare la funzionalità rispetto al clamore ha portato a un dispositivo che non solo vanta un display più luminoso rispetto al suo predecessore, ma introduce anche una rivoluzionaria tecnologia antiriflesso incorporata nel pannello di Corning.

Le proprietà antiriflesso del Gorilla Glass Armor offrono un'esperienza visiva che va oltre i numeri sulla carta. Chiunque abbia visto dal vivo Galaxy S24 Ultra, nota immediatamente la notevole riduzione dei bagliori e dei riflessi provenienti delle fonti di luce circostanti. Questo miglioramento contribuisce in modo significativo a rendere l'esperienza visiva del dispositivo coinvolgente e piacevole.

Samsung sostiene che il pannello Gorilla Glass Armor è in grado di ridurre fino al 75% dei riflessi rispetto ad altri pannelli di protezione dello schermo in vetro presenti sul mercato. Questa caratteristica si rivela preziosa, soprattutto per chi lavora o risiede in ambienti ben illuminati. Lo schermo antiriflesso non solo riduce al minimo le distrazioni, ma migliora anche la visibilità e la chiarezza generale.

Un'immagine condivisa da Ice Universe evidenzia il netto contrasto tra il Galaxy S24 Ultra e l'iPhone 15 Pro Max. I colori del dispositivo Samsung appaiono più vivaci e fedeli, con riflessi minimi. Inoltre, il Gorilla Glass Armor resiste in modo più deciso ai micrograffi, garantendo una lunga durata e preservando l'aspetto immacolato del dispositivo.

Noi l'abbiamo messo a confronto con Samsung Galaxy S23 Ultra e, soprattutto in determinate angolazioni, la differenza è paurosa!

Il Galaxy S24 Ultra ha uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, HDR10+ e un'impressionante luminosità di picco fino a 2.600 nit. Il display piatto non solo migliora l'estetica ma anche la funzionalità, rendendo ancora più agevoli operazioni come la scrittura con la S Pen.