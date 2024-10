Instagram introduce un nuovo strumento per condividere i profili

Instagram ha lanciato le nuove "card profilo", una funzionalità che permette agli utenti di condividere il proprio account in modo creativo e completo.

Le card digitali a due facce includono codice QR, nome utente, immagine del profilo, bio e altre informazioni personalizzabili.

Un sistema di condivisione molto interessante, specialmente per il mondo dei designer.

Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti nella personalizzazione e condivisione dei profili Instagram. Le card profilo fungono da biglietti da visita digitali, offrendo una panoramica immediata dell'identità online dell'utente, delle sue passioni e delle eventuali offerte commerciali.

La personalizzazione delle card è estremamente versatile. Gli utenti possono aggiungere link, selezionare una canzone preferita e modificare l'immagine di sfondo. Questo livello di customizzazione permette di creare una presentazione unica e accattivante del proprio profilo Instagram.

Per creare e condividere la propria card, basta accedere al profilo e selezionare "Condividi Profilo". La personalizzazione avviene toccando l'icona a forma di matita nell'angolo in alto a destra dello schermo. Una volta completata, la card può essere condivisa con gli amici, scaricata o pubblicata nelle Storie con un effetto rotante.

Questa funzionalità risulta particolarmente utile per i creator, che possono utilizzarla per condividere informazioni di contatto e link rilevanti con collaboratori e aziende. Instagram sta così potenziando la piattaforma per migliorare le opportunità di lavoro e networking dei suoi utenti più attivi.

Le card profilo segnano un cambiamento significativo nell'approccio di Instagram alla condivisione dell'identità digitale. Anziché limitarsi al semplice nome utente, la piattaforma offre ora un'esperienza di presentazione più ricca e versatile, in linea con le esigenze di una generazione sempre più orientata al digitale.

Questa integrazione nativa all'interno del social network di Meta rende la funzione particolarmente accessibile e user-friendly, distinguendola da tentativi simili di altre aziende. Le card profilo rappresentano così un ulteriore strumento per rafforzare la presenza online e facilitare le connessioni tra utenti, creator e brand su Instagram.