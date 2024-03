Instagram rivoluziona i messaggi diretti con un occhio di riguardo alla privacy

Instagram ha annunciato una serie di aggiornamenti per potenziare la sua funzione di messaggistica diretta, introducendo la possibilità di modificare i messaggi inviati e la funzione di chat fissate.

La modifica dei messaggi diretti sarà possibile entro 15 minuti dall'invio. Per eseguire la modifica, basterà tenere premuto il messaggio e selezionare l'opzione "Modifica". Questa novità allinea Instagram a piattaforme quali Facebook, Telegram, Whatsapp e, ovviamente, all'opzione di modifica dei messaggi presente in iMessage di Apple.

Un'altra aggiunta significativa è la possibilità di fissare fino a tre chat nella parte superiore della casella dei messaggi, offrendo supporto sia per le chat di gruppo che per le conversazioni one-on-one.

Gli utenti potranno scorrere a sinistra, o toccare e tenere premuto, su una chat, quindi selezionare l'opzione "Fissa" per mantenerla nella parte superiore dell'interfaccia di messaggistica, facilitando l'accesso alle conversazioni più importanti o a quelle con gli utenti con cui si parla più frequentemente.

Inoltre, Instagram, ha introdotto un nuovo toggle per disabilitare le ricevute di lettura, offrendo la possibilità di attivare questa opzione per tutte le chat o solo per alcune. Questa impostazione può essere attivata nella sezione Impostazioni, andando su Messaggi e quindi su Risposte alle storie. Una piccola aggiunta che garantisce un maggior controllo della propria privacy, permettendo di rendere le proprie attività nella sezione di messaggistica diretta, meno evidenti per gli sconosciuti.

Oltre a queste nuove funzionalità, sono stati introdotti dei nuovi temi che potranno essere attivati, individualmente, per ogni chat, personalizzando l'aspetto delle conversazioni.

Inoltre, è stata aggiunta un'opzione per salvare gli adesivi preferiti, consentendone un accesso più rapido. Gli utenti potranno salvare gli adesivi tenendo, semplicemente, premuto su di essi e selezionando "Salva".

Tutte queste nuove funzionalità sono, al momento, in fase di Roll-Out. La distribuzione è cominciata ufficialmente nella giornata di oggi, tuttavia potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che diventino disponibili per tutti, considerando, appunto, la fase di distribuzione graduale.

Con questi miglioramenti, Instagram, mira a offrire un'esperienza di messaggistica più flessibile, sicura e personalizzabile per gli utenti della piattaforma, cercando di convogliare in una sola applicazione sia la componente social che quella dedicata alla messaggistica diretta.