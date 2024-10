Intesa Sanpaolo down, problemi ad accedere all'home banking | Aggiornato

Un problema tecnico sta colpendo i servizi online di Intesa San Paolo, la principale banca italiana per numero di clienti e sportelli. Le segnalazioni degli utenti si stanno moltiplicando rapidamente, come evidenziato dal sito Downdetector, che monitora lo stato di salute di siti web e servizi online.

Al momento, chi tenta di accedere ai servizi di home banking di Intesa San Paolo si imbatte in un messaggio di errore generico ("Internal Server Error" con codice LO0052), che non fornisce indicazioni precise sulla natura del problema.

Il disservizio sembra interessare l'intero territorio nazionale, con una maggiore concentrazione di segnalazioni nelle grandi città, dove ovviamente la densità di utenti è più elevata. La mappa delle segnalazioni di Downdetector mostra chiaramente come il problema sia diffuso in modo capillare.

Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte di Intesa San Paolo sui propri canali social o sul sito web. Non è quindi possibile, al momento, stabilire con certezza la causa del down né prevedere quando il servizio verrà ripristinato. Si spera che il problema possa essere risolto in tempi più rapidi, limitando i disagi per i clienti.

L'impossibilità di accedere ai servizi di home banking crea notevoli difficoltà per gli utenti, che si trovano nell'impossibilità di effettuare operazioni bancarie, pagamenti, bonifici e consultare il proprio conto corrente.

Continueremo a monitorare la situazione e forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Nel frattempo, consigliamo agli utenti di contattare il servizio clienti di Intesa San Paolo per avere informazioni sullo stato del servizio e sulle possibili soluzioni alternative.