iPadOS e iOS 13: quali iPhone e iPad potranno essere aggiornati

L'elenco di tutti i modelli di iPhone e iPad che potranno ricevere, rispettivamente, l'aggiornamento ai nuovi iOS 13 e iPadOS.

iPadOS e iOS 13 sono stati i grandi protagonisti della conferenza d’apertura della WWDC 2019. I nuovi sistemi operativi mobili targati Apple saranno rilasciati nella loro versione definitiva in autunno, presumibilmente dopo il solito Keynote di settembre che vedrà la presentazione degli iPhone 2019. Considerando le novità introdotte dall’azienda di Cupertino, ci si è chiesti sin da subito quali fossero i prodotti compatibili per poter ricevere l’aggiornamento. Abbiamo stilato la lista completa.

Innanzitutto, è bene ricordare come iPadOS rappresenti una versione “modificata” di iOS, al fine di poter sfruttare al meglio il form factor dei tablet Apple. Del resto, da sempre gli utenti hanno chiesto all’azienda di Cupertino delle soluzioni software che potessero avvicinare il più possibile gli iPad ai notebook, evitando di farli sembrare degli “iPhone ingigantiti”. Una richiesta finalmente accolta dal gigante californiano, motivo per cui ci sono grandi aspettative attorno a questo sistema operativo.

Gli iPhone aggiornabili ad iOS 13

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XR

iPhone XS Max

Gli iPad aggiornabili ad iPadOS

iPad Air 2

iPad Air 2019

iPad Mini 4

iPad Mini 5

iPad 9.7 2018

iPad 9.7 2019

iPad Pro 9.7

iPad Pro 12.9 2015

iPad Pro 10.5

iPad Pro 12.9 2017

iPad Pro 12.9 2018

iPad Pro 11

La developer preview di iOS 13 è disponibile dalla serata di ieri per i membri dell’Apple Developer Program attraverso il portale developer.apple.com. La prima beta pubblica sarà scaricabile tra qualche settimane, sempre all’interno del mese di giugno. Come detto in apertura, la versione stabile di iOS 13 arriverà in autunno assieme a quella definitiva di iPadOS.