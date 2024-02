iPadOS 18, ecco gli iPad che non saranno aggiornati con le nuove funzioni

Apple è ancora al lavoro su iPadOS18, il prossimo aggiornamento del suo sistema operativo dedicato agli iPad che pone il focus su una serie di funzioni IA ottimizzate per gli schermi più grandi e dovrebbe arrivare entro l'estate.

Si tratta di un aggiornamento cruciale dato che, spesso e volentieri, gli iPad vengono usati per attività produttive che gioveranno ampiamente delle nuove funzioni IA. Tuttavia, l'elenco dei dispositivi compatibili con iPadOS 18 desta diverse preoccupazioni, poiché sembra che alcuni modelli di iPad verranno esclusi dall'aggiornamento.

Sebbene Apple non abbia ancora annunciato la lista ufficiale dei modelli supportati, diverse fonti suggeriscono che alcuni iPad potrebbero ricevere l'aggiornamento senza l'accesso alle nuove funzioni IA o, in alternativa, non lo riceveranno affatto. Stando a MacRumors, l'iPad Pro di prima generazione da 10,5 pollici e l'iPad Pro di seconda generazione da 12,9 pollici, entrambi lanciati nel 2017, non compaiono nell'elenco dei dispositivi compatibili.

Gli iPad che dovrebbero giovare delle nuove funzioni sono:

iPad 2020 e modelli successivi

iPad mini dal 2019 in poi

iPad Air dal 2019 in poi

iPad Pro dal 2018 in poi

La notizia ha portato a speculazioni sulla possibilità che Apple abbia deciso di escludere i modelli più datati per concentrarsi sulle nuove funzionalità gestite dall'IA. Tuttavia, è importante notare che queste informazioni sono ancora basate su speculazioni non confermate, e l'elenco definitivo dei dispositivi supportati potrebbe emergere durante l'evento WWDC 2024 di giugno.

Apple sta testando diverse funzioni IA per iPadOS 18, ma i dettagli sono ancora limitati. L'azienda potrebbe rivelare le nuove funzioni a giugno, ma nel frattempo rimane piuttosto diffusa la convinzione che il nuovo update riguarderà solo i modelli più recenti.