iPhone 12 e ricarica wireless, c’è ma è limitata al nuovo e costoso accessorio

Apple ha lanciato un nuovo accessorio dedicato alla più recente lineup di iPhone dotati di connettore magnetico MagSafe, si tratta di una powerbank in grado di aumentare la capacità della batteria totale della famiglia iPhone 12.

La particolarità di questo accessorio, oltre a quello che sembra un costo che sembra spropositato rispetto alla capacità della sua batteria, è che ci dimostra come gli iPhone 12 siano in grado di supportare la ricarica wireless inversa.

L’azienda di Cupertino ha presentato un nuovo accessorio chiamato MagSafe Battery Pack compatibile con tutta la famiglia di prodotti iPhone 12. Il funzionamento dell’accessorio è alquanto particolare e sbloccherebbe la funzionalità di ricarica wireless inversa di cui sarebbero capaci i più recenti smartphone Apple.

Quando collegato magneticamente al retro dell’iPhone, MagSafe Battery Pack utilizza la sua energia per ricaricare gradualmente lo smartphone, effettivamente prolungandone l’autonomia complessiva.

Se si necessita in seguito di ricaricare l’accessorio è possibile procedere in tre diversi modi:

Collegando il solo powerbank al cavo di ricarica Lightning, il metodo più classico

Collegando MagSafe Battery Pack al cavo mentre è agganciato ad iPhone, questo permette di ricaricare entrambi i prodotti (consigliato un alimentatore da almeno 20W)

(consigliato un alimentatore da almeno 20W) Collegando al cavo iPhone 12 mentre è agganciato all’accessorio, in questo modo lo smartphone caricherà tramite la ricarica wireless inversa anche il powerbank

Quest’ultimo modo di ricaricare il pacco batteria rivela che la bobina di ricarica MagSafe ed il circuito che la regola in iPhone 12 sono perfettamente in grado di attivare la ricarica wireless inversa per condividere un po’ di energia con altri smartphone oppure gli accessori. Questo significa che presto vedremo un modello di AirPods in grado di ricaricarsi in questo modo? Difficile dirlo ma sarebbe veramente comodo!

Purtroppo Apple MagSafe Battery Pack ha un costo davvero elevato. Sul sito ufficiale del brand è proposto al prezzo di 109 euro senza cavo né alimentatore inclusi, cifra che vi permetterà di avere tra le mani un powerbank con la capacità che l’azienda dichiara fermarsi a miseri 1460mAh.

C’è però da fare una precisazione. Quando si parla di mAh solitamente si fa riferimento alla tensione dei classici 3,7V delle celle agli ioni di litio utilizzate nei powerbank. In questo caso, però, Apple utilizza delle celle da 7,62V portando la capacità totale dell’accessorio a 11,13Wh, un valore non lontano e anzi superiore alla capienza della batteria di iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Calcolando la poca efficienza della ricarica wireless, ad ogni modo, è possibile che il powerbank Apple riesca a ricaricare circa il 70-75% della batteria di un iPhone 12, valore che aumenterebbe nel caso di iPhone 12 Mini ma diminuirebbe sensibilmente con iPhone 12 Pro Max.

Non proprio un affare a prima vista quindi, ma siamo certi i rivenditori di terze parti non si faranno scappare l’occasione di portare sul mercato le proprie soluzioni similari che forse riusciranno a garantire agli utenti un po’ di autonomia extra in più.