Apple iPhone 12 e iPhone 11 scontati di centinaia di euro su Mediaworld

Dopo una serie di giornate intense, ci stiamo dirigendo verso la conclusione di quella che è stata una settimana all’insegna della scontistica e che ha visto nel Prime Day il suo punto più alto. Non sono mancate, chiaramente, le risposte degli store e di altri portali, tra cui Mediaworld, che per questo fine settimana ha deciso di cambiare veste alla sua iniziativa soprannominata Solo per Oggi, proponendo a prezzi scontati esclusivamente alcuni prodotti Apple.

Un’iniziativa, quindi, rivolta ai fan del noto brand statunitense, che vede però come protagonista solo gli iPhone 12 e iPhone 11. Fortunatamente, nel primo caso, gli appassionati potranno scegliere se acquistare il modello standard, Mini, Pro o Pro Max, dal momento che questi smartphone godono tutti di un buon ribasso di prezzo. Tuttavia, il risparmio più sostanzioso lo si ottiene con il modello standard da 128GB di memoria interna, che viene proposto a 799,00€ anziché 989,00€.

Un risparmio di quasi 200,00€, che non sono affatto pochi per un prodotto di ultima generazione, soprattutto se parliamo di brand come Apple, che vanta una svalutazione molto più lenta rispetto a tantissimi altri marchi. Come saprete, acquistare un iPhone 12 significa munirsi di uno dei migliori smartphone del momento, con prestazioni all’avanguardia su ogni aspetto del dispositivo e un design curato nei minimi dettagli. A tal proposito, spicca la protezione del Ceramic Shield che, secondo l’azienda, aumenta la resistenza dello smartphone fino a quattro volte in più rispetto ai modelli della passata generazione.

Display OLED, 5G, modalità Notte, all’iPhone 12 non manca veramente nulla, ed è perfetto per chi preferisce uno smartphone compatto, visto che lo schermo supera di poco la soglia dei 6 pollici. Insomma, i motivi per non preferirlo sono davvero trascurabili e possiamo riassumerli al fatto che il sistema operativo iOS potrebbe non piacere a tutti.

Quella di oggi, dunque, è una promozione che va ad interessare un pubblico ben preciso e, sebbene i prodotti in sconto siano pochi, consigliamo comunque di navigare tra le pagine del portale perché oltre al Solo per Oggi ci sono diverse altre iniziative ancora attive.

