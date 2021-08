iPhone 13, chiamate e messaggi anche senza rete telefonica?

L’annuncio e l’arrivo sul mercato della prossima generazione di iPhone sono ormai dietro l’angolo, almeno secondo quanto trapelato la scorsa settimana. Secondo le ultime voci, la famiglia iPhone 13 di Apple sarà in grado di effettuare chiamate ed inviare messaggi anche senza la presenza di connettività telefonica, il tutto grazie all’utilizzo di un modem Qualcomm molto speciale.

La notizia arriva direttamente dal famoso analista di mercato Ming-Chi Kuo, il quale in passato è riuscito a predire con largo anticipo alcune delle caratteristiche e funzioni dei futuri prodotti Apple.

Stando a quanto detto da Kuo (e condiviso da MacRumors), la gamma di smartphone iPhone 13 che sarà presentata nel giro di un paio di settimane sarà in grado di effettuare chiamate e inviare messaggi anche dove la copertura di rete è assente o scadente.

Apple sarà in grado di ottenere questa funzionalità unica per i propri iPhone grazie ad uno speciale modem di Qualcomm. Sarà ancora una volta il colosso americano dei semiconduttori, infatti, a produrre il modem che gestirà la connettività dei prossimi smartphone Apple.

Il modem in questione sarebbe basato sull’ormai noto Snapdragon X60, sarebbe stato però modificato per consentire anche le connessioni alla rete LEO (Low Earth Orbit), rendendo in pratica gli iPhone dei veri e propri telefoni satellitari di ultima generazione!

I satelliti LEO sono probabilmente meglio conosciuti come l’infrastruttura del servizio internet Starlink di Elon Musk. Secondo la fonte è però “più probabile che collabori con Apple in termini di tecnologia e copertura del servizio” l’azienda Globalstar. Qualcomm ha infatti riferito di aver lavorato con Globalstar per portare il supporto alla comunicazione satellitare LEO ai suoi futuri modem 5G X65.

Ovviamente questo non garantirà a tutti i possessori di iPhone 13 l’utilizzo gratuito della rete satellitare, gli utenti dovranno comunque sottoscrivere un contratto specifico per tale funzione. Kuo afferma come questo genere di funzionalità possa prendere piede solamente se spinto dagli operatori di rete tradizionali che dovrebbero accordarsi con Globalstar per offrire dei pacchetti all-inclusive.

Oltre alla connettività LEO, gli iPhone 13 dovrebbero integrare un migliore supporto alle reti 5G mmWave, connettività che sarà disponibile in un numero maggiore di Paesi con i modelli di quest’anno.