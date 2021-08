Apple iPhone 13 e AirPods 3, ecco data di annuncio, pre-ordine e vendita!

La data di presentazione dei nuovissimi iPhone è sempre più vicina, questo lo sappiamo da moltissimo tempo in quanto Apple ha sempre fissato l’annuncio dei nuovi smartphone durante i primi giorni di settembre sin dal lontano 2012 (iPhone 4S nel 2011 è stato presentato ad ottobre).

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul web ora sappiamo con precisione quando l’azienda americana solleverà il drappo rosso ai nuovi melafonini e alla futura generazione di AirPods. Sappiamo anche quando sarà possibile pre-ordinare e acquistare direttamente tali dispositivi.

Tim Cook presenterà iPhone 13 durante un evento virtuale che verrà trasmesso in streaming per tutti i fan del marchio della mela morsicata. Il sito cinese IT Home avrebbe scoperto esattamente quando l’evento avrà luogo e non solo, anche quando Apple ha intenzione di inviare i propri inviti alla stampa e quando verranno ufficialmente aperti pre-ordini e vendite dirette.

A confermare le informazioni condivise dal sito asiatico ci ha pensato il sempre affidabile Jon Prosser, leaker conosciuto per le sue indiscrezioni riguardanti principalmente il mondo Apple e quello Google.

Secondo la fonte Apple si appresta ad inviare gli inviti all’evento virtuale dedicati alla stampa il 7 di settembre, mentre l’evento avrà effettivamente luogo solamente una settimana dopo, ovvero il 14 settembre.

Durante l’evento vedranno la luce iPhone 13 e tutte le sue varianti come iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, ma non solo. Apple dovrebbe annunciare anche le AirPods 3 che in molti stanno aspettando con ansia.

Quando apriranno i pre-ordini di iPhone 13?

Al termine dell’evento non dovremo aspettare molto per poter finalmente mettere le mani sui nuovi smartphone. Le informazioni condivise da IT Home indicano come solamente tre giorni dopo, ovvero il 17 settembre, sarà già possibile procedere al pre-ordine.

A differenza dello scorso anno, quando è stato necessario attendere un mese per poter mettere le mani su alcuni modelli della gamma iPhone 12, quest’anno sembra che Apple permettere la prenotazione di tutti i nuovi dispositivi nello stesso momento.

Se il pre-ordine non fa per voi dovrete attendere davvero poco prima di poter acquistare uno degli iPhone 13 in modo diretto o visitando un negozio fisico. Il 24 di settembre tutti i modelli dovrebbero essere già disponibili all’acquisto!

Non abbiamo ancora informazioni riguardo alle AirPods 3, anche se molto probabilmente le date per i nuovi auricolari Apple non si discosteranno molto da quelle di iPhone.

Ricapitolando:

7 settembre – Apple invia gli inviti alla stampa internazionale

– Apple invia gli inviti alla stampa internazionale 14 settembre – Evento Apple dove verranno annunciati iPhone 13 e AirPods 3

– Evento Apple dove verranno annunciati iPhone 13 e AirPods 3 17 settembre – Apertura dei pre-ordini su tutti i modelli di iPhone 13

– Apertura dei pre-ordini su tutti i modelli di iPhone 13 24 settembre – I nuovi iPhone sono ufficialmente in vendita