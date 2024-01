iPhone cade da un aereo, dopo 5mila metri funziona ancora

Domenica, lo sviluppatore di giochi Seanathan Bates ha trovato un iPhone caduto da 4.8768km dal volo 1282 della Alaska Airlines venerdì. Ebbene, lo smartphone non era completamente distrutto, bensì, incredibilmente, era perfettamente integro e funzionava.

L'evento di decompressione esplosiva del volo 1282 è stato causato dal distacco inaspettato di un tappo di porta dall'aereo (probabilmente avrete visto il video divenuto virale sui social network), ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante l'incidente. L'iPhone, ancora in modalità aereo con metà batteria, è stato ritrovato aperto a una richiesta di ritiro bagagli per #AlaskaAirlines ASA1282, apparentemente indenne dopo la caduta da quasi 5km.

Dopo la scoperta, Bates ha segnalato l'evento alla National Transportation Safety Board, che ha preso possesso dell'iPhone e gli ha confermato che si trattava del secondo telefono ritrovato dal volo. Durante una conferenza stampa domenicale, la presidente della NTSB, Jennifer Homendy, ha confermato che due persone avevano trovato telefoni cellulari caduti dal volo 1281, e uno di essi è stato scoperto nel cortile di qualcuno.

L'evento di decompressione è stato innescato dal distacco inaspettato di un tappo di porta che copriva una porta di emergenza inutilizzata sul Boeing 737 Max 9. Sebbene la rapida decompressione avrebbe potuto aspirare passeggeri e oggetti fuori dall'aereo, l'iPhone, che era apparentemente in ricarica quando è stato strappato via, è stato ritrovato con un connettore di caricabatterie rotto ancora inserito. Gli iPhone che resistono a cadute da altezze considerevoli non sono rari, e in passato, si è verificato un caso simile con un iPhone di un paracadutista che ha resistito a una caduta da quasi 10km.

Al momento della scoperta dell'iPhone, la ricerca del tappo di porta mancante era ancora in corso, ma successivamente è stato individuato. Inoltre, la NTSB ha confermato che il dispositivo ritrovato da Bates era il secondo da recuperare dal volo. Non ci sono ancora notizie sul riavvicinamento dell'iPhone con il suo proprietario.