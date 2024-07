L'iPhone pieghevole sarà un "flip" e Samsung avrà un ruolo cruciale nello sviluppo

Apple sta lavorando a un iPhone pieghevole che potrebbe debuttare già nel 2026, secondo quanto riportato da Digitimes. Questo rappresenterebbe una svolta significativa per l'azienda di Cupertino, segnando il suo ingresso nel mercato degli smartphone pieghevoli e un'importante evoluzione per l'iPhone.

Mentre ci aspettiamo il lancio della linea iPhone 16 tra pochi mesi e la serie iPhone 17 il prossimo anno, è con la famiglia iPhone 18 che potremmo vedere il primo modello pieghevole di Apple.

Da tempo circolano voci sullo sviluppo di un iPhone pieghevole, con Apple che avrebbe considerato almeno due design diversi. Il report di Digitimes sembra indicare che l'azienda abbia ora scelto il design definitivo.

Collaborazione con Samsung e tempi di sviluppo

Secondo i media coreani, Apple ha iniziato formalmente la ricerca sulle tecnologie pieghevoli nel 2024, firmando un contratto con Samsung. La finestra di lancio del 2026 presuppone un ciclo di sviluppo prodotto di due anni.

Per quanto riguarda il design dell'iPhone Fold, sembra che Apple abbia optato per un formato a conchiglia con apertura dall'alto verso il basso, simile agli smartphone della serie Motorola Razr o Samsung Galaxy Z Flip. Una volta aperto, l'iPhone Fold potrebbe avere dimensioni simili agli attuali modelli di iPhone.

Apple ha scelto un design a conchiglia per il suo primo iPhone pieghevole

Non è chiaro se l'iPhone Fold avrà un display esterno come la maggior parte dei flip attuali. Chi sperava in un design simile al Galaxy Z Fold o al Google Pixel Fold potrebbe rimanere deluso, almeno per ora.

Questo non è il primo rumor sull'interesse di Apple per i display pieghevoli. In passato si era parlato anche di un iPad o MacBook con schermo flessibile, ma ora sembra che sarà l'iPhone il primo dispositivo Apple ad adottare questa tecnologia.

L'arrivo di un iPhone pieghevole potrebbe rappresentare una svolta interessante per la linea di smartphone Apple, introducendo un fattore di forma innovativo in un settore che negli ultimi anni ha visto poche rivoluzioni dal punto di vista del design.

Con il lancio previsto per il 2026, c'è ancora tempo per ulteriori sviluppi e modifiche al progetto. Resta da vedere come Apple implementerà questa nuova tecnologia e quali funzionalità uniche offrirà il suo primo smartphone pieghevole.