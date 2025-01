iPhone SE 4 si mostra dal vivo in un primo video

Un video presumibilmente raffigurante un dummy del prossimo iPhone SE 4 è apparso online, alimentando le speculazioni sul design e sulle caratteristiche del nuovo smartphone "economico" di Apple. Il video, condiviso dal leaker Majin Bu su X (ex Twitter), mostra un presunto modello di iPhone SE di quarta generazione, ripreso da diverse angolazioni.

Il filmato, accompagnato da alcuni rendering di alta qualità, rivela un design che si discosta significativamente dalle precedenti generazioni di iPhone SE, avvicinandosi esteticamente all'iPhone 14. La novità più evidente è l'abbandono del tasto Home in favore di un notch, la tacca frontale che ospita la fotocamera e i sensori per il Face ID.

Secondo Majin Bu, Apple avrebbe inizialmente sperimentato un design con un foro a forma di pillola per la fotocamera frontale, simile a quello introdotto con l'iPhone 14 Pro, ma avrebbe poi optato per il notch, già ampiamente utilizzato sui modelli precedenti. Questa scelta conferisce all'iPhone SE 4 un aspetto decisamente più moderno, pur mantenendo un'unica fotocamera posteriore.

Le dimensioni dello schermo sembrano essere aumentate notevolmente rispetto al modello precedente. Si parla di un display da 6,06 pollici, un salto significativo rispetto ai 4,7 pollici dell'iPhone SE 2022. Questo aumento delle dimensioni dovrebbe rendere l'iPhone SE 4 più appetibile per gli utenti che desiderano un display più ampio per la fruizione di contenuti multimediali e per la navigazione web.

Il video offre anche altri spunti interessanti. Innanzitutto, la porta Lightning, presente sulle due precedenti generazioni di iPhone SE, è stata sostituita da un connettore USB-C. Questo cambiamento era ampiamente previsto, considerando la progressiva adozione dello standard USB-C da parte di Apple su tutti i suoi dispositivi.

Un'altra novità riguarda l'assenza del classico selettore per la modalità silenziosa, che solitamente si trova sul telaio dell'iPhone 14. Al suo posto, sembra esserci un pulsante azione personalizzabile, introdotto da Apple con l'iPhone 15 Pro. Questo pulsante permetterebbe agli utenti di assegnare diverse funzioni a seconda delle proprie esigenze.

Infine, sul lato sinistro del dispositivo, si intravede uno slot per la scheda SIM fisica. Questo dettaglio suggerisce che l'iPhone SE 4 potrebbe continuare a supportare le tradizionali schede SIM, offrendo una maggiore flessibilità agli utenti che preferiscono questa soluzione rispetto alle eSIM.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Majin Bu ha accompagnato il video con un tweet di supporto, mostrando alcuni rendering finiti di come potrebbe apparire l'iPhone SE 4 nelle colorazioni bianco e nero. I rendering confermano le caratteristiche emerse dal video e offrono una visione più dettagliata del presunto design del nuovo smartphone.

È importante sottolineare che queste informazioni provengono da fonti non ufficiali e non verificate, pertanto è necessario prenderle con la dovuta cautela. Tuttavia, considerando che il lancio dell'iPhone SE 4 è previsto per marzo o aprile, è plausibile che il video e i rendering trapelati offrano un'anteprima veritiera del prodotto finale.

Se le indiscrezioni si rivelassero accurate, l'iPhone SE 4 rappresenterebbe un significativo passo avanti rispetto ai suoi predecessori. L'adozione di un design più moderno, un display più ampio, la porta USB-C e il pulsante azione personalizzabile lo renderebbero un dispositivo più versatile e in linea con gli attuali standard del mercato. Resta da vedere quale sarà il prezzo di questo nuovo modello, ma l'obiettivo di Apple sembra essere quello di offrire un'alternativa più economica ai suoi top di gamma, senza però rinunciare a caratteristiche all'avanguardia.