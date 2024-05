La rete 3G di Iliad peggiora ma per un valido motivo

In una nuova pagina denominata "Iliad informa", inserita nella sezione Assistenza del sito di Iliad Italia, l'operatore ha comunicato importanti aggiornamenti sulla rete mobile. Le novità riguardano principalmente lo spegnimento progressivo della rete 3G di WindTre, che inizierà nelle prossime settimane, coinvolgendo inizialmente solo la banda 2100MHz. Questo cambiamento non influenzerà per ora la rete 3G proprietaria di Iliad, che continua a operare normalmente.

Con la strategia di riduzione della rete 3G, WindTre punta a potenziare i servizi di 4G e 5G. Tuttavia, dal momento che Iliad si appoggia anche alla rete WindTre per fornire connettività, la modifica potrebbe avere ripercussioni sugli utenti di Iliad. Nella comunicazione si evidenzia che il processo di spegnimento toccherà gradualmente tutto il territorio nazionale e si concluderà in un periodo di circa due mesi.

Essendo la rete 3G sempre meno utilizzata e, ad oggi, praticamente obsoleta, il riutilizzo delle sue frequenze per il potenziamento delle reti 4G e 5G dovrebbe portare alla maggior parte dei clienti una copertura migliore ed un servizio più affidabile.

Per quanto riguarda gli effetti sui dispositivi, quelli che supportano il 4G o tecnologie superiori non riscontreranno cambiamenti nella qualità del servizio. I dispositivi che operano esclusivamente su 3G continueranno a funzionare tramite la banda 900MHz; se non supportano questa banda, verranno ricondotti alla rete 2G. Iliad inoltre ha promesso di inviare comunicazioni personalizzate agli utenti che possiedono dispositivi 3G, fornendo loro tutti i dettagli necessari.

Guardando al futuro, WindTre ha già programmato una seconda fase dello spegnimento del 3G, che riguarderà anche la banda 900MHz, terminando presumibilmente entro il 31 Dicembre 2025. Le specifiche date di questa fase verranno comunicate in seguito.

Contemporaneamente all'evoluzione della rete, Iliad si sta concentrando sul lancio del servizio VoLTE (Voice over LTE), già accessibile ai clienti business e in fase di test per un selezionato gruppo di utenti privati. Questo servizio permette di effettuare e ricevere chiamate attraverso la rete 4G, garantendo così continuità di internet durante le telefonate e migliorando la qualità vocale.

Per poter usufruire del VoLTE, sarà necessario disporre di uno smartphone compatibile, i dettagli dei quali sono disponibili sul sito di Iliad. Il completamento del rollout del VoLTE è atteso con interesse, in quanto rappresenta un'importante evoluzione nella qualità delle comunicazioni mobili.