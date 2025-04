L'agognato aggiornamento Samsung è stato sospeso, trovato grave bug

La tanto attesa distribuzione di One UI 7, l'aggiornamento basato su Android 15 per i dispositivi Samsung, ha subito un improvviso arresto globale appena una settimana dopo il suo rilascio ufficiale. Nonostante l'azienda coreana non abbia ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito, diverse fonti attendibili confermano che Samsung ha completamente rimosso l'aggiornamento dai propri server a seguito della scoperta di un bug definito "serio" che comprometteva la funzionalità di sblocco dei dispositivi, lasciando numerosi utenti impossibilitati ad accedere ai propri smartphone.

La notizia del blocco è stata inizialmente diffusa dal noto leaker Ice Universe e successivamente confermata da discussioni emerse nei forum coreani di Samsung durante il fine settimana. L'aggiornamento, che aveva iniziato la sua distribuzione il 7 aprile in diversi Paesi per poi raggiungere poi anche l'Italia, interessava principalmente i modelli della serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, ovvero i dispositivi di punta della lineup Samsung dello scorso anno.

Secondo quanto riportato, il problema sembrerebbe essere stato riscontrato inizialmente sulle versioni degli Galaxy S24 equipaggiate con processore Exynos 2400, ma successive verifiche hanno confermato che anche i modelli dotati di chip Snapdragon sono stati coinvolti nella sospensione dell'aggiornamento, estendendo quindi la problematica a livello globale indipendentemente dalla variante hardware.

Questo nuovo intoppo arriva dopo mesi di attesa per One UI 7, un aggiornamento che era già stato posticipato diverse volte rispetto alla tabella di marcia originale. Gli utenti che non hanno ancora ricevuto la notifica di aggiornamento dovranno quindi attendere ulteriormente, mentre Samsung lavora per risolvere il bug prima di riprendere la distribuzione su scala mondiale.

Il timore più grande espresso dalla community è che questo problema possa ripercuotersi anche sulla pianificazione dell'aggiornamento per i modelli più datati come la serie Galaxy S23, allungando ulteriormente i tempi di attesa per chi possiede dispositivi meno recenti.

Un bug serio ha messo in pausa l'intero progetto di aggiornamento globale

Per chi ha già installato One UI 7 sui propri dispositivi Galaxy, la soluzione più probabile sarà l'arrivo di un nuovo aggiornamento correttivo non appena Samsung avrà risolto il problema. Nel frattempo, l'azienda ha completamente rimosso il firmware dai suoi server OTA (Over-The-Air), come confermato dal tipster Tarun Vats, rendendo impossibile il download dell'aggiornamento anche per chi tentasse di installarlo manualmente.

Questa situazione rappresenta un significativo passo falso per Samsung, che aveva finalmente iniziato la distribuzione di One UI 7 dopo mesi di ritardi e test interni. L'interfaccia rinnovata, che porta con sé tutte le novità di Android 15 oltre alle personalizzazioni proprietarie del produttore coreano, dovrà attendere ancora prima di raggiungere la vasta base di utenti Samsung in tutto il mondo.

La vicenda resta quindi in evoluzione, con milioni di utenti in attesa di aggiornamenti sulla risoluzione di questo problema inaspettato che ha fermato uno degli aggiornamenti software più attesi nel panorama Android.