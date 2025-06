La conclusione del keynote WWDC 2025 di Apple ha riservato una sorpresa che nessuno si aspettava: un omaggio musicale agli sviluppatori di app attraverso le parole dei loro stessi utenti. Il cantautore Allen Stone ha trasformato recensioni autentiche dell'App Store in una performance soul dal titolo "6 out of 5 ⭐️", creando un momento di pura originalità che ha chiuso l'evento con una nota decisamente diversa dal solito.

L'approccio creativo ha permesso di dare nuova vita a commenti che spesso passano inosservati nel mare di feedback digitale. Frasi come "La migliore app su cui abbia mai posato i miei poveri occhi" o dichiarazioni iperboliche del tipo "Se questa non vince come migliore app dell'anno, mangerò una scarpa" sono diventate strofe di una canzone che celebra l'impatto emotivo della tecnologia sulla vita quotidiana.

Stone, accompagnato da una band dal sound retrò e dal suo caratteristico piano groove, ha dato voce a recensioni che spaziano dal drammatico al comico. Tra i commenti più memorabili trasformati in versi musicali figurano testimonianze sorprendenti come "Ha salvato il mio matrimonio" e dichiarazioni di fedeltà estrema come "Mi farei tatuare il logo di Headspace addosso".

La performance ha messo in luce applicazioni che hanno conquistato il cuore degli utenti, da Gentler Streak a Flighty, passando per Sleep Cycle e Noted. Anche Hello Kitty ha trovato spazio in questo particolare tributo musicale, dimostrando come la diversità dell'ecosistema App Store possa abbracciare ogni tipo di esperienza utente.

L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della community che ruota attorno all'App Store. Descrivendo il video come "una piccola canzone scritta interamente da vere recensioni dell'App Store", Apple ha voluto sottolineare l'autenticità del materiale utilizzato. La dedica finale "alle persone che sviluppano le app che amiamo" chiude il cerchio, collegando creatori e fruitori attraverso il linguaggio universale della musica e dell'apprezzamento sincero.