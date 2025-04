L'iPhone Fold dovrebbe avere il Face ID integrato nel display

L'iPhone Fold, il primo smartphone pieghevole di Apple che promette di rivoluzionare la lineup della casa di Cupertino nel prossimo 2026, è di nuovo al centro di alcune indiscrezioni. Dopo anni di leak, brevetti e speculazioni, i contorni del dispositivo stanno diventando sempre più definiti, con nuove informazioni che emergono da fonti affidabili del settore. L'ultimo rapporto suggerisce che il dispositivo non solo avrà un formato a libro, simile ai Galaxy Fold di Samsung, ma integrerà anche una tecnologia attesa da tempo: il Face ID incorporato sotto il display, almeno nello schermo interno.

Le prime voci su un iPhone pieghevole risalgono al 2017, quando Apple depositò un brevetto per un display flessibile. Per anni, gli analisti si sono interrogati su quale formato l'azienda avrebbe adottato: il tipo "flip" (simile al Galaxy Z Flip) o il tipo "fold" (simile al Galaxy Z Fold). Oggi sembra chiaro che la scelta sia caduta sul secondo formato, con un dispositivo che da smartphone standard si trasformerà in un tablet delle dimensioni simili a quelle di un iPad mini quando aperto.

Un leaker con un buon track record, conosciuto come Digital Chat Station (DCS), ha rivelato che lo schermo esterno dell'iPhone Fold presenterà una fotocamera in un foro sul display, mentre quello interno utilizzerà la "tecnologia di fotocamera sotto lo schermo". Questo probabilmente non si riferisce alla fotocamera stessa, ma al sistema Face ID, che secondo le indiscrezioni sarà completamente integrato sotto il pannello dello schermo interno.

Secondo le informazioni condivise da DCS, lo schermo interno del futuro iPhone Fold misurerà circa 7,76 pollici con una risoluzione di 2713x1920 pixel, mentre quello esterno sarà di circa 5,49 pollici con una risoluzione di 2088x1422 pixel. Queste specifiche sono sostanzialmente in linea con quanto riportato il mese scorso dall'analista Ming-Chi Kuo, che aveva parlato di display da 5,5 e 7,8 pollici rispettivamente.

È interessante notare come Kuo avesse previsto che Apple avrebbe optato per Touch ID invece di Face ID, ritenendo che lo spessore del dispositivo non fosse sufficiente per incorporare la tecnologia di riconoscimento facciale nel display. Tuttavia, le nuove informazioni suggeriscono che Apple potrebbe aver risolto questo problema tecnico.

Un brevetto recente mostra come Apple ha superato il principale ostacolo, implementando Face ID sotto il display.

La sfida principale per incorporare il Face ID sotto lo schermo è sempre stata la trasmissione della luce infrarossa. Sebbene sia possibile far passare la luce IR attraverso i display, la trasmissione è estremamente scadente, il che renderebbe il riconoscimento facciale molto più lento e meno affidabile. Un brevetto recentemente concesso ad Apple descrive un approccio innovativo: rimuovere selettivamente alcuni subpixel dello schermo per migliorare la trasmissione, anziché disattivare temporaneamente i pixel come ipotizzato in precedenti soluzioni.

Il progetto di un iPhone pieghevole si inserisce in quello che una memo trapelata di John Ternus, dirigente Apple, ha descritto come "il programma più ambizioso nella storia del prodotto". Sia il Wall Street Journal che Bloomberg hanno successivamente confermato che il 2026 sarebbe stato l'anno del lancio, sebbene le ultime voci puntino al 2025 come data più probabile.

C'è un consenso crescente tra gli analisti sul fatto che l'iPhone Fold verrà effettivamente lanciato il prossimo anno, anche se l'impatto che avrà sul mercato rimane una questione aperta. Con un potenziale prezzo intorno ai 2.000 dollari, è probabile che si tratti inizialmente di un prodotto di nicchia, simile a quanto accaduto con Vision Pro: un dispositivo che funziona più come prova di concetto e apripista per modelli futuri più accessibili piuttosto che come prodotto di massa.

Il mercato degli smartphone pieghevoli è attualmente dominato da produttori come Samsung, Huawei e Motorola, ma l'ingresso di Apple potrebbe ridefinire completamente le aspettative dei consumatori in questo segmento. La capacità dell'azienda di integrare hardware innovativo con un software ottimizzato potrebbe rappresentare un vantaggio significativo, soprattutto considerando la perfetta integrazione nell'ecosistema Apple che il dispositivo presumibilmente offrirà.

Almeno due analisti prevedono che il dispositivo pieghevole potrebbe rivitalizzare le vendite di iPhone, ma con un prezzo così elevato, è più probabile che il suo impatto immediato sul mercato di massa sia limitato. La vera rivoluzione potrebbe arrivare con le generazioni successive, quando la tecnologia sarà diventata più matura e accessibile a un pubblico più ampio.