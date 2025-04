Questo e-reader pieghevole potrebbe essere la svolta del mercato

Dopo nove anni di ricerca e sviluppo, il mondo degli e-reader si prepara a una rivoluzione silenziosa ma significativa. L'azienda cinese mooInk ha finalmente svelato "V", il primo dispositivo di lettura con tecnologia e-ink dotato di schermo pieghevole. Nonostante i telefoni pieghevoli abbiano ormai conquistato una fetta considerevole del mercato degli smartphone, nessun produttore aveva ancora applicato questa tecnologia al settore dei lettori elettronici, creando un'interessante opportunità di innovazione in un segmento tecnologico che negli ultimi anni ha visto poche novità sostanziali.

Il mooInk V è stato progettato con l'intento di riprodurre il più fedelmente possibile l'esperienza di lettura di un libro cartaceo. Realizzato con una lega di alluminio e magnesio, il dispositivo presenta uno schermo e-ink da 8 pollici sviluppato in collaborazione con E Ink, azienda pioniera in questo settore. La caratteristica più rivoluzionaria è la possibilità di utilizzarlo sia completamente aperto a 180 gradi, sia piegato a 90 gradi, mimando così la posizione naturale di un libro aperto tra le mani.

Con un peso di appena 255 grammi, il V risulta estremamente maneggevole e portatile. La piegatura avviene lungo il lato lungo, permettendo di ridurre significativamente l'ingombro quando non in uso. La tecnologia di piegatura è stata sviluppata specificamente per consentire un design con bordi sottili, elemento che contribuisce a un'estetica moderna e funzionale.

Come dichiarato dall'azienda stessa: "Il mooInk V introdurrà per primo la tecnologia di piegatura nel segmento dei prodotti e-paper, rispondendo alle esigenze di un design con cornici ridotte. Dalla visualizzazione dei contenuti all'aspetto esteriore, rappresenta un vero e proprio libro completo".

Il display a colori è in grado di riprodurre oltre 50.000 sfumature cromatiche con una risoluzione di 300ppi, garantendo una nitidezza e qualità dell'immagine paragonabile a quella dei migliori e-reader attualmente disponibili. Questa combinazione di flessibilità fisica e qualità visiva rappresenta un passo significativo verso l'integrazione delle tecnologie più avanzate nell'esperienza di lettura digitale.

Sebbene mooInk non abbia ancora rivelato ufficialmente il sistema operativo che alimenterà il V, è ragionevole ipotizzare che, come gli altri modelli dell'azienda, anche questo dispositivo utilizzerà una versione personalizzata di Android. Questa scelta permetterebbe di accedere a un vasto ecosistema di applicazioni di lettura e contenuti, aumentandone significativamente la versatilità.

Le informazioni relative al prezzo e alla data di lancio rimangono ancora avvolte nel mistero. Considerando la natura innovativa del prodotto e i nove anni di ricerca e sviluppo dichiarati dall'azienda, è lecito attendersi un posizionamento nella fascia premium del mercato degli e-reader. Tuttavia, l'interesse che sta già suscitando tra gli appassionati di lettura digitale lascia presagire che questa categoria di prodotti pieghevoli potrebbe presto espandersi, con altri produttori pronti a seguire l'esempio di mooInk.