Migliori eSIM da usare in Giappone (novembre 2024)

Stai pianificando un viaggio in Giappone e ti stai chiedendo come rimanere connesso durante la tua avventura? Dimenticati delle vecchie SIM fisiche e dai il benvenuto al futuro della connettività mobile con le eSIM. Questa guida completa ti fornirà tutte le informazioni necessarie per scegliere la migliore eSIM per il tuo viaggio in Giappone, rispondendo alle domande più frequenti e offrendoti una panoramica dettagliata dei migliori servizi disponibili.

L'eSIM, o embedded SIM, è una SIM virtuale integrata direttamente nel tuo dispositivo mobile. A differenza delle tradizionali SIM card fisiche, l'eSIM non richiede l'inserimento di una scheda fisica nello smartphone. Al contrario, si attiva tramite un codice QR o un'app, consentendoti di scaricare e installare profili eSIM da diversi operatori telefonici.

A differenza delle tradizionali SIM card che richiedono l'acquisto in negozio e la sostituzione fisica, l'eSIM si attiva con un semplice click, direttamente dal tuo smartphone. Niente più code interminabili agli sportelli, niente più rischio di perdere o danneggiare la piccola scheda di plastica. Con l'eSIM, la connettività è a portata di mano, pronta ad accompagnarti in ogni tua avventura giapponese.

Ma i vantaggi non finiscono qui. La eSIM ti offre una libertà senza precedenti: se durante il tuo viaggio ti accorgi che il piano dati iniziale non è sufficiente, o se desideri cambiare operatore per una migliore copertura in una determinata area, puoi farlo in un attimo, senza dover cercare negozi di telefonia o sostituire fisicamente la SIM.

E che dire della comodità di gestire due numeri contemporaneamente? Con la eSIM puoi mantenere attivo il tuo numero italiano per chiamate e messaggi da casa, e allo stesso tempo utilizzare un numero giapponese per prenotare ristoranti, chiamare taxi, navigare in rete o semplicemente immergerti completamente nella cultura locale.

Ma la vera sorpresa arriva al momento di controllare il portafoglio. Le eSIM, infatti, offrono spesso tariffe più vantaggiose rispetto alle SIM locali, permettendoti di risparmiare preziosi yen da investire in esperienze indimenticabili, come una cena a base di sushi in un ristorante stellato o un'escursione alle pendici del Monte Fuji.

E non dimentichiamoci dell'ambiente! Scegliere una eSIM significa contribuire a un futuro più sostenibile, eliminando la produzione e lo smaltimento di schede SIM in plastica. Un piccolo gesto che, moltiplicato per milioni di viaggiatori, può fare una grande differenza.

Con una eSIM, il tuo smartphone si trasforma in un portale verso un mondo di possibilità. Appena metti piede sul suolo giapponese, attivi la tua eSIM e in un istante sei online. Nessuna attesa per l'attivazione, nessuna ricerca affannosa di un negozio di telefonia. La tua connessione internet è lì, pronta a guidarti attraverso le meraviglie del Giappone.

Immagina di passeggiare per le vie di Kyoto, circondato da templi secolari e giardini zen. Con la tua eSIM, puoi utilizzare Google Maps per orientarti senza problemi, scoprire gemme nascoste fuori dai percorsi turistici e condividere in tempo reale le tue foto con amici e familiari. Hai trovato un ristorantino tipico che ti incuriosisce ma il menù è solo in giapponese? Nessun problema: potendo usare un'app di traduzione potrai decifrare i piatti più appetitosi.

E se hai bisogno di raggiungere Osaka in treno, puoi consultare gli orari e acquistare i biglietti dei mezzi direttamente dal tuo smartphone, senza preoccuparti di barriere linguistiche o code agli sportelli. La eSIM, però, non è solo uno strumento per navigare e comunicare. Puoi anche trasformarla in un hotspot Wi-Fi e condividere la tua connessione con i tuoi compagni di viaggio, permettendo a tutti di godere della libertà e della comodità di internet.

E se dovessi incontrare qualche difficoltà? Niente paura: molti provider di eSIM offrono un servizio clienti in italiano o inglese, pronto a rispondere alle tue domande e a risolvere eventuali problemi.

Ecco una selezione dei migliori provider di eSIM per il tuo viaggio in Giappone:

Saily Per la migliore sicurezza Saily offre eSIM per oltre 150 Paesi con piani flessibili e assistenza 24/7. I pacchetti variano da 1GB a 20GB e possono essere attivati via QR Code. Prezzi competitivi, Buona copertura di rete, App facile da usare Non c'è un'opzione con dati illimitati Vedi su Saily

Nord Security, azienda nota per il suo popolare servizio VPN, entra nel mondo delle eSIM con Saily, una soluzione pensata per offrire ai viaggiatori una connessione internet affidabile e sicura in tutto il mondo.

Con una copertura estesa a oltre 150 Paesi, Saily permette di navigare in libertà senza preoccuparsi di costi di roaming elevati o di reti Wi-Fi pubbliche non sicure. I pacchetti dati offerti da Saily sono flessibili e si adattano a diverse esigenze, con durate che vanno da 7 a 30 giorni e opzioni di traffico dati da 1GB a 20GB. Un aspetto interessante di Saily è la funzione "top-up multi-Paese", che permette di aggiungere pacchetti dati per diverse destinazioni su un'unica eSIM, semplificando ulteriormente la gestione della connettività durante i viaggi che includono più tappe.

L'installazione e la configurazione di Saily sono estremamente semplici grazie all'app dedicata, disponibile per iOS e Android. La procedura guidata passo-passo e l'utilizzo di un codice QR rendono l'attivazione della eSIM un processo rapido e intuitivo, anche per gli utenti meno esperti.

Un ulteriore punto di forza di Saily è la sua politica di rimborso. Se l'attivazione della eSIM non va a buon fine o se il servizio non funziona nel paese di destinazione, è possibile richiedere un rimborso completo, garantendo così la massima tranquillità ai viaggiatori.

Infine, Saily offre un servizio di assistenza clienti via chat disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con supporto in italiano grazie a un sistema di traduzione automatica intelligente.

Con la sua combinazione di sicurezza, affidabilità e semplicità d'uso, Saily eSIM si presenta come una valida alternativa alle tradizionali schede SIM, ideale per chi viaggia spesso e desidera rimanere connesso in modo sicuro e conveniente.

Nomad Per essere libero di ricaricare Nomad è un provider di eSIM che si concentra sulla flessibilità e sulla facilità d'uso. Flessibilità e facilità d'uso, App intuitiva, Possibilità di ricarica I piani dati possono essere meno convenienti rispetto ad altri provider Vedi su Nomad

Nomad si presenta come un provider di eSIM affidabile e conveniente, pensato per i viaggiatori moderni che desiderano rimanere connessi in tutto il mondo senza il peso delle tradizionali schede SIM fisiche. Con un'ampia gamma di piani dati e un'interfaccia utente intuitiva, Nomad semplifica la connettività in viaggio.

Che si tratti di una breve vacanza o di un lungo viaggio, Nomad offre piani dati eSIM con diverse durate e quantità di gigabyte per adattarsi a qualsiasi esigenza. Dalla fuga di un weekend alla capitale europea all'esplorazione di un continente per un mese intero, Nomad ha il piano giusto per te.

Acquistare e installare una eSIM Nomad è un gioco da ragazzi. Basta selezionare la destinazione, scegliere il piano dati più adatto alle proprie esigenze e scansionare il codice QR ricevuto via email. L'app Nomad, disponibile per iOS e Android, semplifica ulteriormente la gestione della eSIM, consentendo di monitorare l'utilizzo dei dati, ricaricare il piano e accedere al supporto clienti in qualsiasi momento.

Nomad offre una copertura estesa in numerosi paesi in tutto il mondo, garantendo una connessione dati affidabile e veloce. Grazie alla possibilità di connettersi a più reti locali, Nomad assicura una connettività stabile anche nelle aree più remote.

Con la sua combinazione di flessibilità, semplicità e affidabilità, Nomad eSIM si conferma la soluzione ideale per i viaggiatori che desiderano rimanere connessi in modo intelligente e senza stress.

Airalo Ottima copertura Airalo offre eSIM globali per oltre 200 Paesi, acquistabili via app o sito, con piani flessibili per ogni tipo di viaggio. Ampia scelta di piani, Buona copertura di rete, Prezzi competitivi Il servizio clienti può essere lento Vedi su Airalo

Nell'era dei viaggi digitali, la eSIM si sta affermando come la soluzione ideale per rimanere connessi ovunque nel mondo, e Airalo si posiziona come leader di questo cambiamento. Con una vastissima selezione di piani dati, Airalo offre una soluzione su misura per ogni esigenza di viaggio.

Che si tratti di una fuga di un weekend a Parigi, di un'avventura di due settimane attraverso il Sud-est asiatico o di un anno sabbatico intorno al globo, Airalo ha la eSIM giusta. Il catalogo è organizzato in modo chiaro e intuitivo, con eSIM dedicate a singole nazioni, pacchetti regionali che coprono sette diverse aree geografiche (Africa, America Latina, Asia, Europa, Caraibi, Medio Oriente e Nord Africa, e Nord America) e persino piani globali validi in ben 127 paesi.

Per ogni destinazione, Airalo offre una varietà di pacchetti dati con diverse durate e quantità di gigabyte, permettendo ai viaggiatori di scegliere l'opzione più adatta al proprio budget e alle proprie necessità di connettività.

Ma Airalo non si limita a offrire una vasta gamma di eSIM. L'azienda ha sviluppato un'app dedicata, disponibile sia per iOS che per Android, che semplifica l'intero processo di gestione della eSIM. Dall'acquisto all'installazione, dall'attivazione al monitoraggio del consumo dati, fino alla ricarica del piano, tutto può essere gestito comodamente tramite l'app.

Con la sua offerta completa, la sua attenzione alla flessibilità e la sua interfaccia user-friendly, Airalo si conferma un compagno di viaggio indispensabile per chi desidera rimanere connesso in modo semplice e conveniente, ovunque nel mondo.

Holafly Traffico illimitato Holafly è un'ottima scelta per gli USA (ma non solo) grazie ai piani dati illimitati e offre supporto globale competitivo e servizio clienti 24/7. Dati illimitati, Facile attivazione, Ottimo servizio clienti Non include un numero di telefono giapponese Vedi su Holafly

Nel panorama delle soluzioni per la connettività mobile in viaggio, Holafly si distingue per la sua offerta di eSIM con dati illimitati, ideale per chi desidera navigare senza preoccupazioni e senza il timore di esaurire il traffico dati.

L'azienda offre una vasta gamma di piani con dati illimitati in numerose destinazioni, tra cui Stati Uniti, Messico, Cina, Turchia, Giappone e tutta l'Europa. La flessibilità è un altro punto di forza di Holafly: è possibile scegliere la durata del piano più adatta alle proprie esigenze, da un minimo di cinque giorni fino a un massimo di tre mesi. Nei paesi in cui non sono disponibili piani con dati illimitati, Holafly offre pacchetti da 500 MB al giorno, anch'essi con durata variabile da cinque giorni a tre mesi.

Per i viaggiatori più dinamici, Holafly propone piani multi-destinazione che coprono diverse aree geografiche, tra cui Europa, Asia, Nord America, Sud America e Regno Unito. L'utilizzo della eSIM Holafly è estremamente semplice: basta scansionare un codice QR per installarla e attivare il roaming dati sul proprio smartphone per godere di una connessione stabile e veloce in oltre 160 paesi.

Un ulteriore vantaggio per chi viaggia in Europa è la possibilità di effettuare e ricevere chiamate per un'ora in quasi tutti i paesi, con l'eccezione di Islanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Ucraina e Turchia.

Con la sua offerta completa e la facilità d'uso, Holafly si posiziona come una soluzione interessante per chi cerca una connettività affidabile e senza pensieri durante i propri viaggi.

Ubigi Ideale per chi viaggia in molti Paesi La eSIM Ubigi, facile da installare, offre piani variabili per diverse aree e nazioni, con supporto 5G e gestione tramite app. Ampia compatibilità, Presenza globale, Piani dati flessibili L'attivazione può essere complessa su alcuni dispositivi Vedi su Ubigi

Nell'era digitale, la possibilità di rimanere connessi ovunque ci si trovi è diventata un'esigenza fondamentale, sia per lavoro che per svago. Ubigi risponde a questa necessità con la sua eSIM, una soluzione semplice e versatile che permette di accedere a internet in modo rapido e affidabile in tutto il mondo.

Uno dei punti di forza di Ubigi è la sua facilità d'uso. L'installazione della eSIM richiede solo pochi minuti e, una volta attivata, garantisce una connessione stabile e performante. L'ampia gamma di piani tariffari offerti da Ubigi si adatta a qualsiasi esigenza di viaggio, che si tratti di una breve trasferta di lavoro o di un lungo viaggio di piacere.

Per chi ama esplorare il mondo, Ubigi propone piani dati regionali per Europa, Africa, America, Asia, Oceania e Medio Oriente, permettendo di viaggiare tra diversi paesi senza preoccuparsi di cambiare SIM card. Inoltre, sono disponibili eSIM dedicate a singole nazioni, con la possibilità di scegliere tra pacchetti dati una tantum o abbonamenti mensili e annuali per una maggiore flessibilità.

L'app Ubigi, disponibile per iOS e Android, offre un ulteriore livello di controllo e comodità. Tramite l'app, è possibile monitorare il consumo dati, gestire il proprio account e ricaricare la eSIM in qualsiasi momento.

Ubigi non si limita a offrire una connessione affidabile, ma punta anche sulla velocità. Con il supporto alla rete 5G in circa 40 destinazioni, Ubigi garantisce una navigazione fluida e veloce, ideale per lo streaming video, il gaming online e le videochiamate.

Ubigi eSIM si presenta quindi come una soluzione completa e all'avanguardia per chi desidera rimanere connesso in modo semplice, conveniente e performante, ovunque nel mondo.