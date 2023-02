Svelati nel corso del Galaxy Unpacked 2023, i Samsung Galaxy 23 si pongono davanti agli appassionati come i nuovi top gamma della nota casa sudcoreana. Personalmente crediamo che quando si ha tra le mani un prodotto di questa caratura riteniamo sia necessario, quasi obbligatorio, attrezzarsi delle dovute precauzioni, come ad esempio una cover protettiva, per evitare che graffi o cadute accidentali possano comprometterne l’utilizzo.

Qui di seguito presentiamo una raccolta di quelli che, a nostro modo di vedere, sono i migliori vetri protettivi per Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra. Divisi per tipologia di prodotto, ognuno in grado di dare qualcosa di diverso al nuovo flagship Samsung, vi permetteranno di sfruttarne tutte le potenzialità proteggendolo al meglio.

Indice

Il vetro ad alta durezza

Come suggerisce il nome sono vetri caratterizzati dalla capacità di resistere ai colpi più duri, riuscendo spesso ad uscire intatti là dove altre protezioni ne uscirebbero meno bene. Montando questo genere di vetri temprati avrete la certezza di aver fatto tutto il possibile per proteggere il vostro Samsung Galaxy 23: cadute accidentali, colpi contro spigoli e altri insulti di questo tipo non saranno in grado di danneggiare il vostro prezioso device

Spigen Glas.tR EZ Vetro Temperato

Caratterizzato da un indice di durezza 9h, il massimo attualmente disponibile, non importa cosa andrà a toccare questa protezione: che siano chiavi, monete o sabbia Spigen Glas.tR EZ rimarrà privo di segni. Nel pacchetto, oltre a due vetri protettivi, è incluso anche il pratico vassoio EZ Fit per rendere l’applicazione della protezione quanto più semplice possibile. Segnaliamo che al momento l’azienda non produce una versione per il modello Ultra, a cui ha dedicato solo una protezione per le fotocamere posteriori.

WFTE Vetro Temperato

Pensato per chi punta più alla pura e semplice protezione del proprio smartphone e non trova difficoltà ad applicare il vetro temprato in totale autonomia: l’ottima durezza garantisce la massima protezione dello schermo riducendo al minimo la spesa.

Natbok Vetro Temperato

Un’altra opzione pensata sempre per chi cerca la massima protezione ad un costo contenuto: con una durezza H9 questi vetri mettono al riparo da colpi e offese di qualsiasi tipo, lasciandovi liberi di manipoalre a paicimento il vostro Galazy S23

Il protettore della privacy

Anche conosciuti come vetri anti-peeping, nascono per difendere la nostra privacy e impedire ad altre persone di sapere cosa stiamo facendo: che stiate leggendo una mail, guardando un video o passando del tempo sui social resterà una cosa tra voi e il vostro Galaxy 23.

JETech Privacy

Come suggerisce il nome stesso, queste pellicole sono pensate appositamente per rendere la vostra privacy prioritaria. Ma non si limitano solo a questo: grazie all’alto indice di durezza, il massimo disponibile, riusciranno anche a tenere al sicuro il vostro prezioso Galaxy s23. Alla protezione anteriore si unisce anche quella per il reparto fotografico posteriore. La funzionalità “autorigenerante” garantisce la scomparsa di bolle e piccoli graffi entro 24 ore.

Funrae pellicole anti-peeping

Un altro marchio che punta sul mantenere private le vostre attività sullo smartphone; a differenza deel prodotto precedente, in questo caso abbiamo una pellicola. Questo si traduce in due piccoli vantaggi: una calo dell’aumento di spessore complessivo e la possibilità di avvolgere anche le porzioni laterali dello schermo.

Le pellicole

Sebbene caratterizzate da una minor resistenza agli urti e ai graffi, le pellicole hanno però un elemento che i vetri temprati non hanno: sono flessibili. Questo permette loro di “avvolgere” il vostro Galaxy S23, permettendovi di proteggere anche le parti laterali dello schermo. Le Pellicole hanno inoltre un altro vantaggio: un minor spessore. Se date importanza all’ingombro del cellulare o semplicemente non vi piace l’idea di allargare troppo i 7,6 mm del nuovo flagship Samsgung, allora le pellicole fanno al caso vostro

JETech pellicola Protettiva

Pellicole dallo spessore ultrasottile, non interferiscono con la normale funzionalità del display né con le immagini trasmesse. La presenza della funzionalità “autorigenerante” garantisce la scomparsa di bolle e piccoli graffi entro 24 ore.

Il bundle double-face

Questa pratica combinazione è pensata per chi non ha ancora deciso se o quale cover utilizzare, o per chi vuole uno strato aggiuntivo sul retro del device: con un solo click questa selezione permette di portare a casa sia un vetro temprato da applicare al display sia una pratica protezione per le lenti fotografiche sul retro. A seconda del marchio alcuni modelli non sono coperti, per sopperire alla mancanza abbiamo deciso di allargare un po’ la selezione dei marchi così da potervi permettere di scegliere secondo le vostre esigenze

IMBZBK Vetro Temperato e Protezione Fotocamera

Vetri tagliati al laser per garantire la massima fedeltà al profilo del nuovo flagship Samsung e al suo comparto fotografico; sebbene siano tra i vetri dotati del più alto coefficiente protettivo (il già citato h9), all’interno della confezione sono inclusi ben quattro pezzi per ciascun elemento cosa che ne fa il bundle ideale se in casa è presente più di un Samsung S23 o se volete essere sicuri dia vere sottomano un’eventuale sostituzione

Milomdoi Vetro Temperato e Protezione Fotocamera

Qui andremo ad unire protezione bilaterale e garanzia della privacy: questi vetri sono infatti caratterizzati dall’essere anche anti-peeping. Di produzione tedesca portano con se il massimo standard di durezza, così da garantire la miglior protezione possibile. Ogni confezione contiene tre vetri e tre protezioni per il reparto fotografico

iVoler Vetro Temperato e Protezione Fotocamera

Vetri ad altissima durezza ma dallo spessore decisamente limitato: solo 0,3 mm. Perfetti per unire sicurezza e maneggevolezza. le tre pellicole protettive per le fotocamere hanno subito un miglioramento della funzione “Night Circle” così d agarantire la massima resa fotografica anche in caso di uso del flash per foto in notturna.