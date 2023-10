I migliori smartphone sotto i 200€ (ottobre 2023)

Anche se può sembrare incredibile, esistono alcuni smartphone sotto i 200€ che vale la pena acquistare. Al giorno d’oggi il divario tra i migliori smartphone di fascia alta e gli smartphone più economici si è assottigliato al punto che anche nella fascia di prezzo sotto i 200€ si trovano modelli che si distinguono per qualche caratteristica interessante.

Produttori noti come Xiaomi, Realme, OnePlus e Samsung propongono smartphone sotto i 200€ caratterizzati da un prezzo accessibile e hardware di livello discreto, un connubio perfetto per chi cerca uno smartphone destinato alle attività quotidiane come navigare su Internet, scorrere i social, scattare foto, telefonare e usare app di messaggistica.

In questo aggiornamento abbiamo sostituito tutti i modelli in classifica, scegliendoli in base a qualche loro caratteristica peculiare che li differenzia dalla concorrenza.

Se vi state chiedendo qual è il miglior smartphone di fascia bassa, in questa guida troverete ciò di cui avete bisogno. Ricordate però che sarà necessario accettare qualche compromesso, dal momento che a questo prezzo non ci sono modelli che presentano specifiche di fascia alta.

Qual è il miglior cellulare sotto i 200€?

Nello stilare la nostra classifica abbiamo cercato di tenere in considerazione due elementi fondamentali: l’usabilità e la longevità. Per quanto riguarda l’usabilità abbiamo preso come target l’utente medio, ovvero chi prevede di usare lo smartphone quotidianamente per attività base come telefonate, foto, social e app di messaggistica.

Tra le caratteristiche utili da controllare c’è sicuramente la versione del sistema operativo e la disponibilità degli aggiornamenti. Il fatto che un modello disponga di una versione molto recente del sistema operativo garantisce innanzitutto una maggiore longevità, e in secondo luogo una maggior cura da parte del produttore nei confronti di quel particolare modello.

Quali sono gli smartphone che durano di più?

Per giudicare una batteria, bisogna tenere conto della sua capacità, di quanto tempo ci mette a ricaricarsi e del suo deterioramento nel tempo. In linea di massima, una batteria da 5.000mAh in su dovrebbe garantire un utilizzo di almeno una giornata. Maggiore è la velocità di ricarica, più avvantaggiati sarete in caso di emergenza.

Quanto deve essere la memoria di un buon cellulare?

Al giorno d’oggi è fondamentale partire da una buona base di spazio di archiviazione. A nostro avviso, sono necessari almeno 128GB nella fascia di prezzo sotto i 200€, meglio ancora se trovate uno smartphone con memoria espandibile. Per quanto riguarda la RAM, che impatta sulle prestazioni generali dello smartphone e sulla sua velocità, sono necessari almeno 4GB.

Quali sono i migliori display?

A qualcuno piace grande, per giocare o usufruire di contenuti multimediali, ad altri più piccolo, perché si ripone comodamente in tasca e non pesa quando ce lo si porta dietro, ma tutti quanti sono alla ricerca di uno schermo dai colori vividi, ad alta risoluzione e fluido.

Tra i modelli presenti in questa guida troverete due tipologie di schermo: AMOLED e LCD IPS. Si tratta di due tecnologie leggermente diverse, entrambe ottime, ma con punti di forza e di debolezza ovviamente differenti.

Gli AMOLED soffrono di un minore visibilità in piena luce e di un deterioramento più veloce dei materiali, ma garantiscono un consumo estremamente ridotto e un contrasto ineguagliabile per altre tecnologie, mentre gli LCD hanno angoli di visuale migliori (fino a 178°), uno spettro colori tendenzialmente più ampio, ma consumano anche a schermo spento, hanno un costo elevato e possono avere un fastidioso effetto “memoria” delle immagini.

Come capire se il telefono ha una buona fotocamera?

Un errore da non fare, quando si parla di fotocamere è quello di giudicarle in base al numero di Megapixel. Ora, se in linea di massima è vero che una foto più grande può contenere più dettagli, passato un certo numero di MP sarà la qualità dei sensori e la capacità del software a determinare la bellezza degli scatti.

Nel caso degli smartphone economici, non è invece altrettanto importante il numero di fotocamere perché la stragrande maggioranza delle foto verrà comunque catturata dal sensore principale.