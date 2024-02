realme C67 recensione, lo smartphone che supera i limiti della sua fascia di prezzo

Con un rinnovato interesse nel continuare ad investire nel mercato europeo, realme ha annunciato da poco anche qui in Italia il suo nuovo “campione” della fascia medio bassa: ecco realme C67.

Si tratta di uno smartphone economico dalle specifiche più che sufficienti per i meno esigenti, funziona bene ed ha anche un bell’aspetto. I suoi punti di forza sono un display luminoso ed una fotocamera da 108MP, caratteristiche che in questa fascia di prezzo sono probabilmente impareggiate.

Design e display

Il realme C67 è uno smartphone dalle linee moderne. I suoi bordi squadrati richiamano i più recenti smartphone del settore premium, mentre la scocca lavorata con un motivo satinato e gli accenti dorati gli concedono un certo tocco di classe.

I materiali utilizzati nella realizzazione di realme C67 sono perlopiù plastici (ad eccezione del vetro a protezione del display) e si sentono. Per la cifra richiesta non è però forse lecito aspettarsi di più.

La scocca tende a catturare un po’ troppe impronte digitali, tuttavia, siccome alla fine dei conti la maggior parte degli utenti usa comunque una cover, non è nulla di cui ci si può lamentare troppo. L’azienda guadagna punti per aver incluso una protezione trasparente in confezione, cosa oggigiorno non così scontata e che vi farà risparmiare qualche soldo.

Il lettore di impronte digitali è di tipo capacitivo ed è integrato nel pulsante di accensione laterale. È abbastanza veloce e preciso, anche se a volte serve più di un tentativo per effettuare una corretta lettura se non si è prima “risvegliato” lo smartphone.

Il realme C67 è uno smartphone dalle dimensioni abbastanza generose, non aspettatevi un dispositivo compatto. Nella parte frontale ospita un display da 6,72" pollici (risoluzione 1080 x 2400 pixel), abbastanza grande per facilitare la lettura e la visione dei contenuti multimediali. L’azienda è riuscita a far sparire la cornice di plastica nera che solitamente circonda i display degli smartphone più economici, un tocco che fa la differenza in termini estetici.

Il pannello scelto da realme è di tipo LCD IPS, non è un AMOLED. Nonostante ciò, lo schermo di realme C67 si difende benissimo: i colori sono vividi, il contrasto è abbastanza alto da ingannare gli occhi meno esperti e, oltre a poter vantare una frequenza di aggiornamento di 90Hz, è in grado di raggiungere l’ottima luminosità di picco di 950 nit.

Il motorino della vibrazione è un po’ meno secco di quello che ci si potrebbe aspettare e i bravi “tap” restituiti dalla UI e dalla tastiera risultano di conseguenza meno piacevoli rispetto a un prodotto di fascia più alta. Detto questo, non abbiamo mai avuto problemi ad identificare l’arrivo di chiamate e notifiche con lo smartphone in tasca. Ricordiamo inoltre che in relazione al prezzo non è una caratteristica da poter considerare come negativa.

La protezione contro gli schizzi d’acqua secondo lo standard IP54 è una bella sorpresa e vi permetterà di non impensierirvi in caso di utilizzo sotto una leggera pioggia o se vi capita sbadatamente di versarci sopra un bicchiere.

Hardware

Lo Snapdragon 685 a bordo di realme C67 ha dalle prestazioni buone ma modeste. In questa fascia di prezzo rappresenta un buon compromesso tra potenza ed efficienza. Realizzato nelle fonderie a 6nm di TSMC, ha un consumo contenuto anche quando spinto alla massima potenza.

Un po’ di casual gaming è concesso ma non aspettatevi di far girare titoli come League of Legends Wild Rift, Diablo Immortal o Genshin Impact a dettagli grafici elevati. Nei benchmark non brilla ma compete molto bene nella sua fascia di competenza.

Geekbench 6 3DMark PCMark Work 3.0 Single-Core Multi-Core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance realme C67 473 1541 137 (0,82 fps) 135 - 134 (99,3%) 655 (3,92 fps) 651 - 646 (99,2%) 7125 OnePlus Nord CE 3 Lite 891 2033 363 (2,20 fps) 364 - 360 (98,9%) 1219 (7,30 fps) 1216 - 1209 (99,4%) 9902 Honor Magic5 Lite 893 2086 359 (2,20 fps) 363 - 360 (99,2%) 1207 (7,20 fps) 1214 - 1208 (99,5%) 10254 Motorola moto g53 5G 559 1636 289 (1,70 fps) 294 – 290 (98,6%) 985 (5,90 fps) 987 - 983 (99,6%) 9759

Non c'è il 5G, tuttavia non è una mancanza così pesante in questa fascia di prezzo in quanto il 4G è più che buona per qualsiasi tipo di utilizzo si possa immaginare.

La connettività Wi-Fi 5 e BT 5.0 è sufficiente per usare lo smartphone in casa senza consumare dati mobili e per la connessione di accessori come auricolari e smartwatch.

Ottima la presenza di un jack da 3,5mm per le cuffie con filo e apprezzato lo sforzo fatto da realme per includere non uno ma due speaker in configurazione stereo. Non sono speaker dalla qualità sopraffina ma fanno bene il loro lavoro, con una leggera distorsione dei suoni in arrivo solamente a volume molto elevato.

La batteria da 5000mAh è enorme visto il consumo ridotto del dispositivo. Si raggiungono tranquillamente i due giorni completi lontani dal caricabatterie e, quando la ricarica diventa necessaria, l’alimentatore da 33W in dotazione permette di recuperare energia più velocemente che con uno dei più costosi iPhone moderni.

Fotocamere

Il realme C67 si distingue per la sua fotocamera principale da 108MP con apertura ƒ/1.8, garantendo prestazioni notevoli nell'ambito della fotografia mobile in questa fascia di prezzo. Tuttavia, il sensore secondario da 2MP in bianco e nero, sebbene teoricamente finalizzato a migliorare la nitidezza delle immagini, si rivela di utilità limitata nella pratica. Nonostante ciò, le immagini risultanti sono globalmente di buona qualità, adatte per la condivisione sui social media o per l'invio ad amici, anche se non raggiungono i livelli della fascia media.

La gestione dei colori potrebbe beneficiare di miglioramenti, ma la nitidezza delle foto si mantiene discreta anche in condizioni di illuminazione ridotta. L'in-sensor zoom 3x, promosso dall'azienda, non raggiunge completamente le aspettative, tuttavia gli scatti rimangono accettabili fino a 2x di ingrandimento.

La fotocamera frontale da 8MP con apertura ƒ/2.2 offre risultati soddisfacenti, nonostante una risoluzione leggermente inferiore ad alcuni concorrenti. I video vengono registrati in Full HD a 30fps, contribuendo a offrire un'esperienza multimediale completa.

Il nuovo smartphone realme si presenta come una scelta interessante per chi cerca prestazioni fotografiche di buon livello a un prezzo accessibile, nonostante alcune limitazioni che potrebbero essere oggetto di miglioramento nelle future iterazioni del prodotto.

Immagine 1 di 10

Immagine 2 di 10

Immagine 3 di 10

Immagine 4 di 10

Immagine 5 di 10

Immagine 6 di 10

Immagine 7 di 10

Immagine 8 di 10

Immagine 9 di 10

Immagine 10 di 10

Software

Realme C67 fa il suo ingresso sul mercato già dotato dell'ultimo sistema operativo rilasciato da Google, Android 14, corredato dalle patch di novembre 2023. Il dispositivo presenta una personalizzazione chiamata realme UI 14, basata sulla ColorOS di OPPO, seppur in una versione notevolmente alleggerita in termini di funzionalità. Tale leggerezza dona allo smartphone un aspetto quasi in stile Android stock, divergendo dalle personalizzazioni più consuete dell'azienda madre. Pur mancando alcune funzioni avanzate che potrebbero essere desiderate da alcuni utenti, questa scelta garantisce indubbi vantaggi in termini di fluidità operativa.

Unica pecca rilevante consiste nell'assenza di una gesture per abbassare l'area delle notifiche mediante uno scorrimento sulla home verso il basso. Tale gesto attiva invece la funzione di ricerca interna dello smartphone. Tuttavia, la fluidità del software nel normale utilizzo quotidiano compensa ampiamente questo inconveniente, offrendo un'esperienza d'uso piacevole. Sebbene il Realme C67 non possa competere direttamente con dispositivi di fascia superiore, dimostra di essere un investimento valido e soddisfacente per gli acquirenti.

Un dettaglio distintivo del software è rappresentato dalla gestione di una "pillola" virtuale, un elemento dell'interfaccia che richiama la "Dynamic Island" presente sui più recenti iPhone. Tale caratteristica consente la visualizzazione rapida di informazioni come musica in riproduzione, stato della ricarica, condizioni meteorologiche, appuntamenti e conteggio dei passi. Un tocco innovativo che aggiunge un valore distintivo all'esperienza d'uso complessiva del Realme C67.

Conclusioni

Per tirare le somme, il realme C67 si afferma come una solida opzione nella fascia medio-bassa del mercato degli smartphone. Il dispositivo offre prestazioni sufficienti per gli utenti meno esigenti. Nonostante la predominanza di materiali plastici nella sua costruzione, il design moderno conferisce un tocco di classe all'estetica complessiva. La batteria si distingue per la sua generosa autonomia, garantendo fino a due giorni di utilizzo, mentre la ricarica rapida permette di recuperare energia in modo efficiente.

Dal punto di vista hardware, il processore offre prestazioni equilibrate per la sua fascia di prezzo, consentendo un'esperienza fluida e senza intoppi. La mancanza del supporto 5G può essere trascurata considerando la solidità delle prestazioni in 4G. La presenza di un jack per le cuffie da 3,5 mm e degli altoparlanti stereo aggiunge valore all'esperienza multimediale complessiva.

La sezione fotografica, con la fotocamera principale da 108MP, si comporta bene nella cattura di immagini di qualità per la fascia di prezzo, pur presentando alcune limitazioni nei dettagli e nella gestione dei colori. Essendo un dispositivo che è stato in grado di portare un sensore a 108MP in una delle fasce di mercato più accessibili ed economiche, abbiamo voluto dare a realme C67 il nostro Award come "Pioniere della fotografia a prezzo contenuto".

Considerando il prezzo proposto, soprattutto nelle promozioni early bird, il realme C67 emerge come una scelta sensata per coloro che cercano un dispositivo equilibrato, offrendo buone prestazioni e caratteristiche solide a un prezzo davvero basso. Con qualche piccolo compromesso, questo smartphone si posiziona come un'affascinante alternativa nella competitiva arena degli smartphone di fascia medio-bassa.