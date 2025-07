Nothing ha presentato il Phone (3), uno smartphone che promette di rivoluzionare l'approccio all'interazione mobile attraverso un design innovativo e funzionalità che sfidano lo status quo dell'industria. Il prodotto nasce da due anni di sviluppo, durante i quali l'azienda ha cercato di rispondere alla crescente omogenizzazione del mercato degli smartphone, offrendo un prodotto profondamente diverso e capace di distinguersi dalla massa.

Oltre al nuovo Phone (3), Nothing debutta anche nel mercato delle cuffie over ear con le nuove Nothing Headphone (1), che arriveranno sul mercato il prossimo 15 luglio al prezzo di 299€. Progettate seguendo la stessa filosofia che contraddistingue Phone (3) e gli altri prodotti Nothing, queste cuffie promettono un'ottima qualità sonora e un design che di certo non vi fa passare inosservati: ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella nostra recensione.

"La tecnologia è diventata noiosa; ogni telefono ha lo stesso aspetto, la stessa sensazione, le stesse funzioni", ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing. Questa filosofia ha guidato lo sviluppo di un prodotto che mira a restituire personalità a un settore percepito come appiattito su soluzioni standardizzate.

Il cuore di questa filosofia risiede nel Glyph Matrix, un display micro-LED posizionato sul retro del dispositivo che trasforma radicalmente il modo di gestire le notifiche e le informazioni. Questo sistema è progettato per ridurre la dipendenza dallo schermo principale, offrendo un canale di comunicazione visiva che filtra solo le informazioni essenziali. La tecnologia permette di rimanere connessi senza cadere nella trappola dello scrolling infinito, mostrando avvisi specifici per app, notifiche basate sui contatti e indicatori di progresso in tempo reale.

L'estensione ludica di questa tecnologia si manifesta attraverso i Glyph Toys, una collezione di strumenti rapidi e mini-giochi accessibili direttamente dal retro del telefono. Tra le funzioni disponibili troviamo uno specchio digitale, un orologio, un cronometro, un indicatore della batteria e persino giochi come "Gira la bottiglia". Due idee particolarmente innovative, Magic 8 Ball e Leveler, sono nate dalla collaborazione diretta con la community Nothing, inoltre è disponibile un SDK pubblico per permettere ulteriori sviluppi creativi da parte degli utenti.

Il sistema operativo Nothing OS 3.5 (Android 15) rappresenta a sua volta una reinterpretazione dell'esperienza Android, costruita attorno ai principi di utilità e design intenzionale. L'integrazione dell'intelligenza artificiale segue un percorso deliberato, evitando l'approccio superficiale che caratterizza molti competitor (a detta di Nothing): le funzionalità AI sono incorporate in modo organico nell'esperienza utente, risultando in interazioni più semplici e intuitive.

Il processore Snapdragon 8s Gen 4 garantisce prestazioni di altissimo livello, con miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente: l'azienda parla di un incremento del 36% nella potenza della CPU e dell'88% per la GPU, un boost del 60% nell'elaborazione di task legati all'AI e un aumento del 125% nella velocità di riconoscimento delle immagini rispetto al Phone (2).

Il display AMOLED da 6.67 pollici rappresenta il pannello più luminoso e nitido mai prodotto da Nothing, con risoluzione 1.5K e luminosità di picco fino a 4500 nits in HDR. La frequenza di aggiornamento adattiva da 30 a 120 Hz e il campionamento touch a 1000 Hz assicurano interazioni fluide, mentre il dimming PWM a 2160 Hz riduce l'affaticamento visivo. I bordi uniformi da 1.87 mm, il 18% più sottili rispetto al Phone (2), portano a un rapporto schermo-corpo che sfiora il 93%.

L'autonomia è garantita da una batteria al silicio-carbonio da 5150mAh, la più capiente mai integrata in un dispositivo Nothing. La ricarica rapida cablata a 65W completa il ciclo in 54 minuti, mentre la ricarica wireless a 15W offre praticità aggiuntiva. Il sistema fotografico include un sensore principale da 1/1.3 pollici per prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione, zoom ottico lossless e registrazione video 4K a 60fps con stabilizzazione ottica su tutte le lenti.

La disponibilità di Nothing Phone (3) è prevista nelle colorazioni nero e bianco, con due configurazioni: 12GB + 256GB a 799€ e 16GB + 512GB a 899€. Il dispositivo sarà accompagnato da Android 15 e Nothing OS 3.5, con l'arrivo di Android 16 e OS 4.0 programmato per il Q3 2025. L'azienda garantisce cinque anni di aggiornamenti Android principali e sette anni di patch di sicurezza, assicurando longevità e supporto ai propri utenti.