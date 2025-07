Se siete alla ricerca di uno smartphone iOS moderno, potente e accessibile, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su eBay. Il nuovissimo Apple iPhone 16e 5G con 128GB di memoria interna e display da 6,1 pollici è disponibile a soli 549€, il miglior prezzo attualmente reperibile online per un prodotto originale e completamente nuovo.

Apple iPhone 16e, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple iPhone 16e è la soluzione ideale per chi desidera un dispositivo di ultima generazione senza dover investire cifre elevate. Equipaggiato con il nuovo chip Apple A18 e connettività 5G, questo smartphone offre prestazioni di alto livello in ogni ambito: dalla navigazione web alle applicazioni più pesanti, fino al gaming mobile. Lo schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, con una risoluzione di 2532x1170 pixel, garantisce una resa visiva impeccabile, perfetta per contenuti multimediali e foto ad altissima definizione.

Uno dei punti di forza di questo iPhone 16e è certamente il comparto fotografico: la fotocamera da 48 megapixel consente di scattare immagini estremamente dettagliate e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Le foto risultano nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la registrazione video si dimostra fluida e professionale. La batteria da 4005mAh assicura un'autonomia generosa, supportata da un sistema di ricarica rapida efficiente.

Il design elegante, con spessore ridotto a soli 7,8mm e peso contenuto in 167g, rende questo smartphone comodo da tenere in mano e facile da portare ovunque. Inoltre, la scocca in alluminio e vetro rinforzato aggiunge un ulteriore livello di resistenza e qualità costruttiva.

Disponibile su eBay a soli 549€, Apple iPhone 16e rappresenta una delle migliori occasioni attualmente sul mercato per acquistare un dispositivo Apple di ultima generazione. Se desiderate uno smartphone veloce, elegante e ricco di funzionalità premium, questa è senza dubbio un'opportunità da cogliere al volo.

Vedi offerta su eBay