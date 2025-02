Misterioso smartphone 'Ultra' in arrivo al MWC 2025

Il Mobile World Congress (MWC) 2025 si preannuncia come un palcoscenico di grandi novità per realme. Oltre al debutto globale della serie realme 14 Pro, l'azienda ha in serbo una "sorpresa Ultra" che promette di fare enormi passi avanti nel campo della fotografia mobile.

La serie realme 14 Pro, già lanciata in Cina e India, si prepara a conquistare il mercato globale. I due modelli, realme 14 Pro e realme 14 Pro+, offrono un mix di prestazioni e funzionalità avanzate.

Il realme 14 Pro si distingue per il processore MediaTek Dimensity 7300, un display OLED a 120Hz, una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera frontale da 16MP e una batteria da 6000mAh con ricarica rapida da 45W.

Il modello di punta, realme 14 Pro+, alza l'asticella con un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un display OLED a 120Hz con risoluzione superiore, una fotocamera periscopica aggiuntiva, una fotocamera frontale da 32MP e una ricarica rapida ancora più veloce da 80W. Entrambi i modelli saranno dotati di Android 15 e dell'interfaccia utente realme UI 6.0.

L'attenzione, tuttavia, è catalizzata dal teaser di realme che annuncia "One Ultra Thing" presso il padiglione 3, stand 3B4 dell'MWC. L'immagine criptica mostra la silhouette di uno smartphone con un imponente modulo fotografico circolare, simile a quello dello Xiaomi 15 Ultra.

La curvatura del pannello posteriore appare più pronunciata, e il modulo fotografico sembra includere un obiettivo periscopico rettangolare, a differenza della lente periscopica rotonda da 50MP e zoom 3x del 14 Pro+. Questi dettagli suggeriscono un dispositivo posizionato in una fascia di mercato superiore, forse un vero e proprio flagship destinato a competere con i migliori smartphone del settore, un livello superiore alla serie GT.

Il vicepresidente di realme, Chase Xu, ha alimentato ulteriormente l'attesa con un post su X (ex Twitter), promettendo una "innovazione fotografica rivoluzionaria" al MWC. Xu ha condiviso scatti comparativi a 10x tra il nuovo dispositivo e due flagship non identificati, evidenziando una nitidezza superiore e un effetto bokeh più naturale nelle foto scattate con il misterioso smartphone realme.

Un video pubblicato sull'account X di realme Global mostra il team dell'azienda intento a scattare foto con un dispositivo simile, proclamando che possiede una "fotocamera per smartphone di livello DSLR". Un'affermazione audace che, naturalmente, attende una verifica sul campo.

L'arrivo di un possibile smartphone "Ultra" da parte di realme segna un passo significativo per l'azienda, che sembra intenzionata a sfidare i giganti del settore non solo sul rapporto qualità-prezzo, ma anche sull'innovazione tecnologica, in particolare nel comparto fotografico.

Il MWC 2025, che aprirà i battenti il 3 marzo, sarà l'occasione per svelare tutti i dettagli di questo nuovo dispositivo e verificare se realme sarà in grado di mantenere le promesse e stupire il pubblico con la sua "innovazione fotografica rivoluzionaria".