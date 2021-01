MIUI 13 per prima su questi smartphone Xiaomi

Alcuni sviluppatori di XDA hanno comunicato di aver indagato sul codice sorgente di alcune pagine del sito Xiaomi, trovando all’interno informazioni parecchio interessanti. Il codice ha svelato alcuni modelli dell’azienda cinese che al lancio avranno già preinstallata la nuova MIUI 13.

Attualmente infatti la società cinese ha scelto di rilasciare un aggiornamento intermedio – la MIUI 12.5 – che è arrivata con alcune integrazioni incrementali minori per supportare il software della famiglia di smartphone Mi 11.

Chiaramente l’aggiornamento maggiore con tutta una serie di novità grafiche e legate all’interfaccia arriverà con la MIUI 13 e, sempre dalle informazioni emerse, questo arriverà in concomitanza del lancio di Mi Note 11 e Mi Mix 4. Quest’ultimo tornerà dopo una pausa e dopo che l’azienda ha deciso che Mi Mix Alpha non s’ha da fare.

Piccola parentesi su Mi Mix 4. I rumors sono coriacei sul fatto che il dispositivo porterà delle caratteristiche speciali con se. Infatti il nuovo smartphone potrebbe aprire la strada per l’utilizzo della fotocamera sotto al display che poi, ovviamente, arriverà man mano anche sugli altri dispositivi dell’azienda. Questa notizia si rafforza a seguito di quella che il fornitore di display di Xiaomi (BOE) abbia già avviato la produzione di display Oled realizzati a posta per integrare il funzionamento di un fotocamera sotto al display. La produzione in volumi sarà pronta per il secondo semestre dell’anno, periodo potenziale in cui verrà lanciato anche Mi Mix 4.

La MIUI 13 quindi dovrebbe essere annunciata verso il mese di aprile, con un programma di beta testing che si concluderà procedendo verso la fine dell’anno.